El informe sobre las fiestas en Downing Street acusa al Gobierno de "fallos de liderazgo y juicio"

El informe de Sue Gray sobre las fiestas en Downing Street durante la pandemia de COVID-19 ha concluido que el Gobierno de Boris Johnson incurrió en "fallos de liderazgo y juicio", al tiempo que ha incidido en que el comportamiento del Ejecutivo en torno a las reuniones "es difícil de justificar".





La investigación, que no se ha publicado de forma completa por estar pendiente otra pesquisa de la Policía británica sobre el asunto, es un documento de 12 páginas elaborado gracias a las entrevistas de 70 personas que acudieron a un total de 16 eventos. Entre las fiestas investigadas por Gray, que comenzaron en mayo de 2020, destacan varias en el jardín de Downing Street, en dependencias del edificio o en el Ministerio de Educación.





Según Gray, las reuniones tuvieron lugar a lo largo de un período de 20 meses en una época "única en los tiempos recientes en términos de la complejidad y amplitud de las demandas a los servidores públicos y, de hecho, a la ciudadanía en general".





Así, ha remarcado que algunas de estas reuniones "no deberían haberse permitido" y ha afeado que, en el contexto de la pandemia, "cuando el Gobierno pidió a los ciudadanos aceptar duras restricciones en sus vidas, el comportamiento respecto a estas reuniones es difícil de justificar".





El informe ha incidido en que "al menos algunas de estas reuniones" representan "un grave error para cumplir no sólo con los altos estándares que se esperan de aquellos que trabajan en el corazón del Gobierno, sino también con los estándares que esperaba todo el pueblo británico en aquel momento", ha recogido la prensa británica.





Por ello, la funcionaria ha acusado al Gobierno de Johnson de "errores de liderazgo y juicio". "Algunos de estos eventos no deberían haberse permitido. Otros no debieron desarrollarse en la forma en la que lo hicieron", ha insistido.





"Hay una gran lección que aprender de estos eventos que debe ser evaluada inmediatamente en todo el Gobierno", ha apuntado Gray, antes de especificar que "esto no tiene por qué esperar a que concluyan las investigaciones policiales". Según el informe, la Policía Metropolitana está investigando 12 eventos, cuatro menos que los de la pesquisa publicada este lunes.





El análisis de Sue Gray también especifica que "no es posible" presentar un informe con contenido significativo y que muestre todo lo que ha descubierto debido precisamente a la investigación policial. "Desafortunadamente, eso significa necesariamente que estoy extremadamente limitada en lo que puedo decir sobre estos eventos", ha lamentado.





Johnson, cuyo futuro político está en el aire debido al escándalo desatado por las fiestas, ha recibido el informe durante la jornada. El 'premier' prometió la semana pasada que se publicaría de forma íntegra.





Pedir perdón "no es suficiente"

Tras la publicación del informe, Johnson ha comparecido en la Cámara de los Comunes, donde ha expresado su "más profunda gratitud" a la funcionaria encargada de llevar a cabo la investigación, que ha dicho que acepta "completamente" la investigación.







En primer lugar, el 'premier' ha vuelto a disculparse por las fiestas celebradas durante la pandemia, ha admitido que las cosas "simplemente no se hicieron bien" y ha pedido perdón por la forma en la que se ha "gestionado" todo el asunto.





Johnson ha puesto el foco en que la pandemia ha sido "dura para todos" y ha admitido haber pedido a la ciudadanía británica hacer grandes sacrificios en aras de la seguridad.





"Pedimos a las personas hacer extraordinarios sacrificios, como no ver a sus seres queridos, no visitarles antes de morir y entiendo la rabia que puede sentir la gente", ha indicado, mientras parlamentarios de la oposición le han gritado que "dimita". "Pero no es suficiente pedir perdón. Es un momento en el que debemos mirarnos a nosotros mismos en el espejo y debemos aprender".





"Por supuesto que acepto los hallazgos de Gray por completo y, sobre todo, su recomendación de que debemos aprender de estos actos y actuar ahora", ha indicado, antes de anunciar cambios en la gestión de Downing Street, ha recogido la cadena Sky News.





Así, ha especificado que pondrá en marcha una "oficina del primer ministro" liderada por un secretario "permanente" para gestionar Downing Street. Además, ha señalado que es momento de que los códigos que se aplican a los servidores públicos "se fortalezcan de forma apropiada".





El líder de la oposición británica, Keir Starmer, ha agradecido igualmente a Gray su análisis y ha hecho hincapié en que proporciona "pruebas de graves y flagrantes violaciones del confinamiento", refiriéndose específicamente a una fiesta celebrada el 13 de noviembre de 2020 en el piso de Johnson.





"No puede haber duda de que el primer ministro es ahora objeto de una investigación criminal", ha agregado, incidiendo en que el 'premier' ha insultado la inteligencia de la ciudadanía. Además, ha dicho que no dimite "porque es un sinvergüenza".





La ex primera ministra de Reino Unido Theresa May ha intervenido en la sesión para señalar que los líderes "deben ser un ejemplo al seguir las reglas" y ha recordado que las limitaciones impuestas para frenar la pandemia restringieron la libertad de los ciudadanos.





"Tienen derecho a esperar que el primer ministro ha leído las normas y ha entendido su significado", ha agregado, antes de apuntar que, en el caso del 'premier', "o no se las leyó, o no las entendió o pensó que a él no le afectaban". Johnson, por su parte, ha vuelto a pedir a los diputados británicos "esperar a ver la conclusión de la investigación" policial.