La guerra de Gaza abre una brecha en la política española

La portavoz de la Embajada de Israel en Madrid, Tal Itzhakov, ha reiterado este martes que lamenta cómo se expresan "algunos ministros" del Gobierno y que entiende que la postura de España sobre la guerra entre Israel y Hamás es la del presidente en funciones, Pedro Sánchez.



Lo ha dicho en una entrevista en Catalunya Ràdio recogida por Europa Press, en la que ha sostenido que lo sucedido el 7 de octubre se trata de "un ataque salvaje terrorista contra población civil israelí sin precedentes, tipo ISIS, tipo Estado Islámico".



En un comunicado este lunes, la Embajada de Israel en España ya había denunciado que "ve inmorales las declaraciones de ciertos miembros del Gobierno" y había pedido al jefe del Ejecutivo que las condenara "inequívocamente".



Preguntada por la postura expresada por Sánchez este sábado, en la que aseguró que la solución al conflicto pasa por reconocer también como Estado a Palestina, ha defendido que la guerra de Israel no es contra los palestinos, sino contra Hamás.



"No es una guerra en contra de los palestinos, al contrario, los ciudadanos de Gaza son las primeras víctimas de la organización terrorista Hamás", ha recalcado Itzhakov.



En cuanto a las negociaciones con Hamás para liberar a presos palestinos a cambio de rehenes israelíes, la portavoz ha alegado que la propuesta es parte de la "propaganda psicológica" del grupo palestino y que es muy temprano para hablar de ciertas negociaciones.

Edificios destruidos por los bombardeos de Israel contra Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza @EP

Y es que Podemos, IU y organizaciones sociales han pedido hoy al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, que exija de manera "clara y decidida" al resto de Estados miembro de la Unión Europea proteger la vida de la población civil palestina en la Franja de Gaza.



Una exigencia que se suma a las recogidas en el llamamiento "Salvar vidas en Gaza", al que se han adherido las ministras de Podemos, Ione Belarra e Irene Montero, así como la mayoría de los socios del Gobierno, entre ellos Sumar, PNV y Bildu; y personalidades del mundo político, institucional y cultural.



Impulsado por 48 organizaciones palestinas y presentado este martes en el Congreso, el manifiesto subraya que "ha llegado el momento de actuar" para "poner fin a la agresión israelí contra la población de Gaza y proteger la vida de los civiles inocentes".



"Imploramos a la comunidad internacional (organizaciones internacionales, Unión Europea y sus Estados miembros, instituciones públicas y sociedad civil por igual) que tomen medidas inmediatas y significativas", reclama el manifiesto, que cuenta con ya con más de 4.000 adhesiones en España.



Para sus impulsores la implicación de la UE en la defensa del pueblo palestino ha sido insuficiente hasta ahora y, por eso, han pedido hoy en el Congreso a Sánchez que en la reunión de esta tarde del Consejo Europeo exija a su colegas un mayor compromiso.



"Hay que pasar de las palabras a los hechos, Pedro Sánchez es el presidente del Consejo de Europa y tiene que moverse para conseguir que la UE condene también ese terrorismo que esta perpetrando Israel y llevar a Netanyahu a la Corte Penal Internacional", ha subrayado el portavoz parlamentario de Podemos, Javier Sánchez Serna.



En el mismo sentido, el portavoz de IU, Enrique Santiago, ha dicho que resulta "sorprendente" que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas no haya tomado "una decisión contundente para parar esa masacre".



"El conflicto palestino-israelí necesita del dialogo y de la negociación como salida", ha apuntado Mertxe Aizpurua, de Bildu, que preguntada si Hamás es un grupo terrorista, se ha negado a "poner calificativos" y se ha limitado a decir que "lo que está claro es que las víctimas civiles nunca pueden ser víctimas en un conflicto de este tipo, sean israelíes o palestinos".

Mientras, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha afirmado este martes que no entiende el "enfado" del Gobierno tras el comunicado de la Embajada de Israel, ya que este país ha constatado "una situación que es evidente", y es que una parte del Gobierno condena los atentados de Hamás, mientras la otra "los defiende abiertamente".



Así se ha manifestado el titular del gobierno autonómico en declaraciones a los medios, tras participar en un acto en Vigo. Rueda ha subrayado que Hamás es una "organización terrorista" y que, "respetando todas las opiniones, hasta cierto punto", cuando se produce un atentado terrorista "hay que condenarlo sin ninguna duda", por lo que "no se entiende" la postura de "casi la mitad" del Ejecutivo.



Por ello, ha afirmado que lo que ha hecho la Embajada de Israel es "poner de manifiesto una situación que es evidente, cierta y que todos pudieron ver". "No entiendo el enfado del Gobierno, en negar algo que es muy evidente", ha apostillado el presidente gallego.



Según ha añadido, en algo "tan serio como ésto", quien tiene la responsabilidad en su país "debería tener una opinión formada" y, si no única, al menos sí "unitaria" en el seno del Gobierno, y no "dos posiciones divergentes y contradictorias".



Finalmente, ha apostillado que ese tipo de posiciones también "se vieron" en Galicia, y ha recordado que, hace unos días, en el Parlamento autonómico, "el BNG se negó a condenar estos atentados terroristas".

Además, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha advertido este martes de que con Israel "en shock" "no es el momento" de entrar en un "conflicto diplomático" con ese país, después de que la embajada israelí acusase ayer a ministros del Gobierno de hacer declaraciones "inmorales" de la situación en Palestina.



"Creo también que el comunicado de la de la Embajada podía ser un poco más atinado", ha señalado además Feijóo sobre un texto que acusaba a miembros del Ejecutivo de "alinearse" con el "terrorismo tipo ISIS" y al que el Gobierno dio respuesta con otro comunicado en rechazo a las "falsedades vertidas por Israel".



En declaraciones a los periodistas tras participar en el foro Metafuturo, Feijóo ha vuelto a cargar contra la "ruptura" y el "lío político" que permanece de "forma notoria" y "grosera" en el seno Gobierno en política internacional y ha defendido que "cuando un país es atacado por una organización terrorista no cabe equidistancia".



"El presidente del Gobierno debería de poner orden, aunque comprendo que los votos de Sumar y los votos de Podemos son determinantes para que siga de presidente de Gobierno", ha subrayado Feijóo.



Además, ha lamentado que quien pierda se el "prestigio internacional" y el "protagonismo" de España en la comunidad internacional y "en definitiva" los españoles.



"No es el momento de tener un conflicto con Israel, no es el momento y lamentablemente ya lo tenemos", ha zanjado el presidente de los populares.

Por su lado, el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, ha afirmado que reconocer el Estado Palestino en el momento actual "es una cuestión secundaria" y ha aconsejado a la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ser "un poco más cuidadosa en la utilización del lenguaje" al referirse a este conflicto. Por otra parte, ha afirmado que hay que condenar "con mucha rotundidad" el ataque de Hamás, pero también pedir a Israel que cumpla las resoluciones de Naciones Unidas y "no se cebe".



En una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, el líder de la formación jeltzale se ha referido a la demanda de Sumar de incluir en el futuro acuerdo de gobierno el reconocimiento del Estado Palestino por parte de España, así como a las acusaciones de "genocidio" de la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, a Israel.



Para Andoni Ortuzar el compromiso de reconocer el Estado Palestino "en un momento como este", con una "escalada armada bélica" y "una tragedia humanitaria" es "una cuestión secundaria".



"Hay que atender primero a las causas de por qué ha surgido este conflicto, que de origen es un ataque terrorista de Hamás, injustificado, de una manera además sorpresiva, dirigido a la población civil; y eso hay que condenarlo con mucha rotundidad", ha señalado.



Además, ha dicho que "también hay que exigir a Israel que, en su derecho de defensa, que lo tiene, cumpla con todas las resoluciones de Naciones Unidas y que no se cebe". "Que no haya una escalada violenta que afecte a la población civil, y que contribuya a que la población pueda salir de los territorios que van a ser objeto de ataque y que esa salida sea en condiciones de dignidad y humanitarias", ha añadido.



Posteriormente, en opinión del presidente del PNV, "vendrá el momento de la diplomacia" aunque esta acostumbra a que "se hacen este tipo de resoluciones para acabar con un conflicto pero, después de que ese conflicto se ha acabado, las resoluciones duermen en el cajón de los justos y no se llevan a término".



"Yo creo que esa zona necesita un esfuerzo diplomático. Yo creo que Europa debiera implicarse un poquito más con una sola visión e intentar combinar la existencia de un Estado Israelí en paz con un Estado Palestino también en paz, y en un régimen de convivencia. Eso, adía de hoy, es casi ciencia ficción, desgraciadamente", ha añadido.



Por otra parte, ha aludido a los pronunciamientos de la secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales Entonces, Ione Belarra, quien ha criticado al Gobierno de Israel por llevar a cabo "crímenes de guerra en la Franja de Gaza, bombardeos masivos, cortes de agua y luz" y ha advertido de que "denunciar ese genocidio" no es "alinearse con Hamás".



"Yo creo que la ministra Belarra habla como ministra, con independencia de la ideología que tenga. Creo que hay que ser un poquito más cuidadosos y cuidadosas en la utilización de el lenguaje, en la utilización de las palabras", ha opinado.



Además, ha apuntado que "todos estamos consternados por las imágenes que vimos el primer día" y también "por el drama humanitario que se está viviendo en Gaza". "Pero en esto no se puede ser equidistante. En Euskadi sabemos que la equidistancia no es buena", ha concluido.

Tropas israelíes en la frontera de Gaza @EFE

Mientras tanto, el Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, ha asegurado este martes que Israel tiene "derecho a la defensa", pero que esto tiene que desarrollarse con "respeto a las leyes internacionales y, en particular, las leyes humanitarias".



"También la guerra tiene sus leyes y eso es lo que hoy los líderes (europeos) van a reafirmar con el comunicado que ya ha sido trabajado entre ellos", ha dicho el también vicepresidente de la Comisión Europea en declaraciones a los medios durante su visita la Base Naval de Rota (Cádiz), donde ha presenciado una demostración del ejercicio MILEX-23.



Borrell ha explicado que participará esta tarde por videoconferencia en el Consejo de la Unión Europea, que reúne a los líderes de los 27 países, los jefes de Estado y de Gobierno, que son quienes definen la política exterior de la Unión.



"En la Unión Europea, la política exterior y de seguridad sigue siendo la competencia de los Estados miembros. No es una competencia comunitaria, es una competencia intergubernamental", ha aclarado.



Al respecto, ha añadido que hay dos órganos que dirigen dicha política exterior, el Consejo de la Unión, los líderes que se reúnen esta tarde, y el Consejo de Ministros que ya se reunió en Omán la semana pasada.



Ha considerado la visita del presidente de EEUU, Joe Biden, a Israel "absolutamente necesaria" y ha insistido en que ya han pedido a este último país que desarrolle sus actividades de defensa con respecto al derecho internacional, que se abran corredores humanitarios para llevar ayuda y proteger a los civiles.



"Estoy seguro de que este será también el mensaje que transmitirá el presidente de Estados Unidos", ha dicho Borrell, quien previamente recalcó que una de las cosas más importantes en estos momentos es desplegar la asistencia humanitaria que la gente necesita en Gaza.



Esto requiere gran capacidad logística y también apoyo militar y protección, según el representante europeo, quien ha recordado que hace años que la Unión Europea ya lanzó la idea de tener capacidad de despliegue en este ámbito para poder actuar por distintas vías.

Consecuencias

La mayor parte de los servicios del único hospital oncológico de la Franja de Gaza dejaron este martes de funcionar debido a la falta de combustible, informó el propio centro sanitario.



El médico Sobhi Skik, director general del Hospital de la Amistad Turco-Palestina, como se denomina esa instalación, advirtió en un comunicado de que el resto de secciones que quedan abiertas cesará sus actividades en las próximas 48 horas, por lo que "todos los pacientes oncológicos de la Franja de Gaza se quedarán sin servicios".



La escasez de combustible y los bombardeos israelíes ha paralizado total o temporalmente el funcionamiento de varios centro sanitarios en el interior del enclave controlado por el grupo islamista palestino Hamás.



La falta de carburante está haciendo también que las desalinizadoras de agua de Gaza no puedan operar, lo que está ocasionando una profunda escasez, agudizada por el cierre y la reapertura parcial de las tuberías que llegan desde Israel.



El agua del grifo en la Franja, extraída del subsuelo, es prácticamente imposible de beber por su alta salinidad.



Israel lleva once días bombardeando Gaza tras el ataque sorpresa por parte de Hamás el pasado 7 de octubre, que dejó más de 1.400 muertos.



En los bombardeos en la Franja, más de 2.808 palestinos han fallecido, aunque este número ha aumentado tras los ataques aéreos israelíes de la última noche, que según la agencia oficial de noticias palestina, Wafa, han causado 71 decesos.



Unos 1.400 israelíes han muerto desde el ataque por sorpresa contra Israel perpetrado el pasado 7 de octubre por Hamás, que además tiene como rehenes a unos 200 israelíes.

La madre de Mia Shem @EFE

"Mi hija es una leona", dijo este martes Keren Sherf Shem, la madre de la joven franco-israelí Mia Shem secuestrada durante al ataque de la organización islamista Hamás a Israel el 7 de octubre pasado y que ayer fue la primera de los más de 200 rehenes retenidos en Gaza que apareció en un vídeo difundido por la milicia, en el que pedía ser liberada lo antes posible.



"Tiene aspecto de estar aterrada y de tener mucho dolor. Puedo ver que dice lo que le han dicho que debe decir, y veo que está estable, y que necesita atención médica", dijo la madre comentado el vídeo en el que se ve a la joven tumbada, mientras que un sanitario le venda el brazo derecho, obviamente herido.



"Hasta ayer no sabía si estaba viva o muerta. Pido al mundo que me traigan de vuelta a mi nena. Solo se fue a una fiesta", afirmó Keren Shem en referencia a su hija, de 21 años, residente en Shoham, en el centro de Israel, y que aquel sábado se hallaba en la fiesta de música electrónica en el sur del país, a la que habían acudido miles de jóvenes y que fueron sorprendidos por la incursión de Hamás.



Cientos fueron masacrados a tiros o con granadas de mano en las primeras horas del amanecer, mientras que otros fueron llevados a Gaza como rehenes.



Preguntada por qué su hija fue capturada viva entre tantos muertos, la madre especuló que quizás fuera de las primeras en ser aprehendida, porque ya a las 7:17 de la mañana (4:17 GMT) había enviado un mensaje informando a su familia de que les estaban disparando y pidiendo ayuda.



"Sabía que mi hija estaría viva, porque es una luchadora, una guerrera, es una leona de verdad, ha pasado por muchas cosas en su vida", describió la madre. "Sabía que iba a luchar, que no se rendiría y seguro que está dando ánimos a los demás secuestrados, le gusta hacer feliz a los demás, tiene un gran corazón y es como una madre para su hermana pequeña, de diez años", remarcó Keren Shen.



Recordó que en el primer momento de ver el vídeo difundido por Hamás anoche empezó a gritar de alegría al ver que su hija estaba viva, y en el próximo momento sintió pánico al darse cuenta de las circunstancias en las que se halla: "Es como una montaña rusa".



"Esto es un crimen contra la humanidad y todos juntos deberíamos poner fin a este terror y traer de vuelta sanos y salvos a todos", agregó la madre durante una rueda de prensa en Tel Aviv.



"La quiero mucho, la extraño, y pensar cada día en que la estoy abrazando es lo que me mantiene fuerte y centrada”, concluyó.

Al menos 71 personas murieron en las últimas horas y decenas resultaron heridas por los bombardeos israelíes en Rafah y Jan Yunis, en la Franja de Gaza, controlada por el grupo islamista Hamás, informó la agencia de noticias palestina Wafa.



De esas personas, al menos 28, entre ellas menores y mujeres fallecieron por un ataque contra un edificio de cinco plantas, mientras que otras diez perdieron la vida y varias resultaron heridas en una escuela donde se habían refugiado en el barrio Japonés de Jan Yunis.



Asimismo, seis personas perecieron por los bombardeos en una vivienda en el barrio Europeo, en la misma zona.



La ciudad de Gaza fue también golpeada por los bombardeos israelíes, donde se registraron víctimas.

El Ejército de Israel afirmó este martes haber golpeado más de 200 objetivos de Hamás en la Franja y haber matado a miembros de la organización, entre ellos uno de sus dirigentes.



Las Fuerzas Armadas israelíes indicaron que han matado en un bombardeo en Gaza al dirigente de Hamás Osama Mazini, jefe del Consejo de la Shura, el máximo órgano de toma de decisiones políticas del grupo islamista palestino.



Israel lleva once días bombardeando Gaza tras el ataque sorpresa por parte de Hamás contra objetivos israelíes el pasado 7 de octubre, que dejó más de 1.400 muertos.



En los bombardeos en la Franja, más de 2.808 palestinos han fallecido, una cifra que no incluye los muertos de este martes.

Por otra parte, un portavoz del Ejército israelí amenazó este martes con "arruinar" el Líbano en caso de que aumenten los ataques del grupo chíí Hizbulá en la zona fronteriza, que marca hoy el décimo día consecutivo de intercambios de fuego e incidentes violentos.



"Esperamos que el Líbano no cometa el error de arruinar su país por Hamás", dijo hoy el portavoz internacional del Ejército israelí, Richard Hecht, en alusión a las hostilidades que se han registrado en la frontera desde poco después del comienzo de la guerra entre Israel y las milicias palestinas de la Franja de Gaza.



Estas declaraciones llegaron poco después de que el Ejército informara del lanzamiento de un misil antitanque desde territorio libanés hacia la localidad fronteriza israelí de Metula, que según Hecht "causó heridos".



Las tropas israelíes atacaron el sitio del que se originaron los disparos.



Consultado sobre si el Ejército está preparado para una guerra de dos frentes que incluya tanto a milicias de Gaza como del Líbano, el portavoz militar señaló que, si bien el foco principal actualmente es el conflicto con Hamás, se han incrementado las defensas en el frente norte, donde están "preparados, listos y desplegados".



"Claro que estamos preparados para lidiar con una guerra a dos frentes", destacó Hecht.



Esta mañana, la portavocía militar israelí anunció que sus tropas frustraron un intento de infiltración en su territorio por parte de "células terroristas" que fueron descubiertas cuando se acercaban al muro fronterizo del lado libanés. Cuatro de los atacantes habrían muerto durante el incidente, según detalló el comunicado castrense.



Poco antes, el Ejército israelí indicó que había atacado "infraestructura militar" del grupo chií Hizbulá en el sur de Líbano en respuesta a los disparos del grupo hacia Israel la víspera.



Los diez días consecutivos de intercambio de fuego entre Israel y Hizbulá representan el mayor pico de tensión desde 2006.



En este contexto, las autoridades israelíes ordenaron el lunes la evacuación de 28 comunidades ubicadas a menos de dos kilómetros de la frontera, donde viven unas 27.000 personas.



El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, lanzó ayer una advertencia - "No lo hagan" - a Irán y su principal aliado, Hizbulá, en tono amenazante sobre la posibilidad de que abran un nuevo frente para Israel en su frontera norte, en paralelo a la guerra que libra con Hamás en Gaza.



Los episodios de los últimos días han dejado al menos 21 muertos: cinco en Israel -4 soldados y un civil- y al menos 12 en Líbano, incluyendo 3 civiles - con un camarógrafo de la agencia Reuters-, 8 miembros de Hizbulá y 5 integrantes de milicias palestinas.

Varias personas resultaron heridas con síntomas de asfixia a causa de disparos de artillería de fósforo efectuados por las fuerzas israelíes durante la madrugada de hoy contra el sur del Líbano, informó la Agencia Nacional de Noticias libanesa (ANN).



"Los equipos de la defensa civil de los Scouts Islámicos Risala están trabajando para trasladar al Hospital Gubernamental de Tiro (sur) a una serie de casos de la localidad de Al Dhahira, que fue objeto de artillería de fósforo durante la noche y causó asfixias", afirmó la agencia oficial.



Los mismos efectivos han ofrecido tratamiento médico sobre el terreno a otros heridos que no requieren hospitalización.



Según la ANN, diversas áreas del sur del Líbano cercanas a la frontera con Israel registraron violencia durante la noche, incluyendo ataques "hostiles" que alcanzaron viviendas en Al Dhahira y el lanzamiento de bengalas en los cielos de toda el área hasta Ras Naquora, en el extremo occidental de la divisoria.



Por su parte, el Ejército israelí anunció esta mañana que ha frustrado un intento de infiltración a su territorio por parte de "células terroristas" que fueron descubiertas por sus fuerzas cuando se acercaban al muro fronterizo del lado libanés, agregando que mató a cuatro de los atacantes.



Desde el pasado 8 de octubre, el grupo chií libanés Hizbulá y las tropas israelíes se han enzarzado en una serie de ataques cruzados en las zonas fronterizas, donde también se han producido algunas acciones reivindicadas por facciones palestinas presentes en el territorio libanés.



La ONG Human Rights Watch (HRW) denunció el pasado jueves que Israel usó fósforo blanco, un arma prohibida internacionalmente, en operaciones militares contra Gaza y el Líbano, al tiempo que alertó de los graves riesgos que supone para la población civil ese armamento.



Ese extremo ha sido negado por Israel.



El primer ministro libanés, Najib Mikati, anunció ayer que su Gobierno continúa manteniendo contactos para evitar que el Líbano se vea envuelto en la guerra entre Israel y las milicias de la Franja de Gaza, pero reconoció que es imposible "predecir lo que pueda ocurrir".



Hoy se encuentra en el Líbano el ministro de Exteriores turco, Hakan Fidan.

Mientras, el presidente Joe Biden viajará a Israel el próximo miércoles 18 para mostrar el apoyo de Estados Unidos al país y visitará también Jordania para reunirse con líderes árabes y negociar la apertura de un corredor humanitario.



En una comparecencia desde Tel Aviv, el secretario de Estado Antony Blinken informó que el presidente estadounidense viajará a Israel para conocer de primera mano lo que el país necesita "para defender a su gente" y para mostrar la solidaridad de Estados Unidos y su "férreo compromiso" con la seguridad del país.



El máximo responsable de las relaciones exteriores de Estados Unidos hizo este anuncio tras una reunión de más de siete horas con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y funcionarios del gabinete de guerra israelí.



En una llamada con medios de comunicación celebrada poco después de este anuncio, el portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, detalló que Biden se reunirá con Netanyahu y otros funcionarios de su Gobierno, en un viaje que contará con "los parámetros de seguridad adecuados".



"No estaríamos hablando de un viaje como este si no nos sintiéramos cómodos de que existen los parámetros de seguridad adecuados", precisó el portavoz, quien no detalló dónde viajará Biden y afirmó que no habrá una rueda de prensa del presidente estadounidense en territorio israelí.



Será un viaje breve y el mismo día Biden visitará también Ammán, en Jordania, donde se reunirá con el Rey Abdalá, el presidente egipcio, Abdelfatah al Sisi, y el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, para discutir sobre ayuda humanitaria y la posible apertura de un corredor en el cruce fronterizo de Rafah entre Gaza y Egipto.



"Queremos asegurarnos de que la asistencia humanitaria comience a fluir" y que haya "un paso seguro para que la gente pueda salir", en particular "los ciudadanos estadounidenses, unos 100 que no han podido salir de Gaza", afirmó Kirby, quien no quiso dar una fecha de apertura.



"Nos gustaría verlo fluir y, obviamente, lo antes posible porque hay una necesidad, pero no puedo darles una fecha esta noche", dijo.



En un comunicado, la Casa Blanca informó que Biden habló hoy por teléfono con el presidente egipcio, Abdelfatah al Sisi, con quien discutió "los esfuerzos en curso para aliviar el empeoramiento de la crisis humanitaria en Gaza, en coordinación con la ONU, Jordania, la Autoridad Palestina, Israel y otros socios regionales, y la necesidad de preservar la estabilidad en el Medio Oriente en términos más amplios".



Blinken se encuentra en Israel para explorar la posible apertura de este corredor humanitario para permitir la salida de miles de personas de la Franja de Gaza, mientras el Ejército israelí se prepara para entrar en el enclave.



Es la segunda visita del jefe de la diplomacia estadounidense a Israel desde el inicio el 7 de octubre de la guerra entre los israelíes y las milicias palestinas de la Franja de Gaza lideradas por Hamás.



El encuentro entre Blinken y Netanyahu de hoy se vio interrumpido por las sirenas antiaéreas y ambos se tuvieron que refugiar en un búnker durante varios minutos, informó el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, a reporteros que viajan con el secretario.



Una vez pasado el peligro, reanudaron la reunión en un centro de mando en una sede del Ministerio de Defensa israelí, un encuentro que duró casi ocho horas.



En la breve comparecencia posterior ante la prensa, en la que anunció el viaje de Biden, Blinken aseguró que con él el mandatario "volverá a dejar claro", como lo ha hecho "inequívocamente" desde "la masacre sin precedentes de más de 1.400 personas", que Israel "tiene el derecho y el deber de defender a su pueblo de Hamás y otros terroristas y prevenir futuros ataques".



El Presidente, añadió Blinken, "escuchará de Israel lo que necesita para defender a su pueblo" y subrayará el mensaje "muy claro" de que cualquier actor, estatal o no estatal, que intente aprovechar esta crisis para atacar a Israel no lo haga.



También conocerá los últimos detalles de los estadounidenses secuestrados por Hamás y tratará de "coordinar los esfuerzos" para que estos "regresen a casa".



"El presidente Biden recibirá una información completa sobre los objetivos y la estrategia de guerra de Israel" y "escuchará a Israel decir cómo llevará a cabo sus operaciones de manera que minimice las víctimas civiles y permita que la asistencia humanitaria fluya a los civiles en Gaza de una manera que no beneficie a Hamás", añadió Blinken.