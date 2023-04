El FBI detiene al supuesto autor de las filtraciones de documentos secretos del Pentágono

El FBI detuvo en la localidad de North Dighton (Massachusetts) al supuesto autor de las filtraciones de documentos secretos que sacudieron a Estados Unidos en los últimos días y que podría ser la más grave en una década. El FBI confirmó en un comunicado que había efectuado un arresto en North Dighton y, aunque no detalló quién es la persona detenida, medios de comunicación de EEUU aseguran que se trata de Jack Teixeira, de 21 años y miembro de la Guardia Nacional Aérea de Massachusets.

Las televisiones estadounidenses mostraron un gran dispositivo policial alrededor de la vivienda en North Dighton de Teixeira, con helicópteros sobrevolando los alrededores. Las autoridades no identificaron al autor de las filtraciones, pero los diarios The Washington Post y The New York Times publicaron el nombre del sospechoso este jueves.

Los difundió por Discord

Según The Washington Post, Teixeira pudo acceder a información clasificada gracias a su trabajo como técnico informático en una base de la Guardia Nacional Aérea de Massachusets.Tras acceder a los documentos, Teixeira supuestamente los colgó en la plataforma Discord, popular entre aficionados a los videojuegos, con el objetivo de impresionar a otros jóvenes.

Posteriormente, esos documentos se difundieron por otras redes sociales, como Telegram, y acabaron en las portadas de grandes diarios de todo el mundo. El presidente estadounidense, Joe Biden, de visita oficial en Dublín, ya había dicho que el Departamento de Justicia estaba "cerca" de saber más sobre la filtración de documentos secretos del Pentágono.