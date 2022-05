¿ Ucrania favorita para ganar Eurovisión 2022 ?

Ucrania debuta hoy en Eurovisión 2022 con la vitola de primera potencia en las apuestas, empujada por la presumible corriente de solidaridad europea tras la invasión rusa y cada vez más cerca de una victoria que, mientras unos dan por segura, otros ponen en entredicho en un concurso de canciones.



“En Eurovisión todo puede pasar”, advierte a Efe el periodista William Lee Adams, de la influyente web especializada Wiwibloggs, al recordar que en 1993, en plena guerra de los Balcanes, ya se vivió un caso similar cuando Bosnia-Herzogovina conmovió con su actuación... para caer al puesto 15.



La representación de Ucrania en esta edición corre a cuenta de Kalush Orchestra, sexteto que presenta el tema “Stefanía”, mezcla de folk, hip hop y arreglos electrónicos y que fue compuesto antes de la guerra por el líder del grupo, Olenh Psink, en homenaje a su madre.



“Ahora la gente la ha hecho muy suya y ha cambiado su significado: por un lado, Stefanía es la madre Ucrania, la madre de todos, y por otra parte habla de las personas que echan de menos a sus madres, más en estos momentos en los que a lo mejor no están presentes”, recordaba a Efe su autor hace solo unas semanas.



Lo suscribe uno de sus compatriotas desplazados a Turín (Italia), sede de Eurovisión 2022, el operador de cámara para OGAE Ukraine Vitalii Lirnyk, quien se encontraba en EE.UU. cuando estalló la invasión y decidió acudir a esta cita pese a ciertos remordimientos.



“Cuando dejas tu patria y participas en un evento que en principio debería ser divertido no puedes evitar sentir la culpa por el sufrimiento de nuestra gente. Parte de mi familia sigue allí, en Kiev, ahora relativamente bien, aunque ninguna ciudad es segura. Por eso nuestro primer propósito aquí es hacer visible la situación de Ucrania”, cuenta a Efe.



Subraya que esta participación de Ucrania psicológicamente ayuda porque contribuye a mantener cierta imagen de normalidad en medio de la debacle, igual que ayudaría una posible victoria en el concurso. “Cualquier buena noticia para Ucrania ahora mismo sería muy importante”, indica.



De la misma manera, valora el paso dado por la Unión Europea de Radiodifusión (EBU, por sus siglas en inglés) al expulsar a Rusia de la competición. “Por su comportamiento no merecían aparecer como parte del mundo civilizado”, sentencia.



Lirnyk, que está promoviendo la labor de la ONG Razom para recaudar fondos y medicinas para sus paisanos, rememora además que “Eurovisión fue creado inicialmente para unir a Europa tras la II Guerra Mundial”. “Y me gusta volver a sentir esta unidad otra vez”, dice.



Ninguno de los expertos consultados se atreve a cuestionar la justicia de una victoria ucraniana en esta edición, aunque no fuese por razones estrictamente musicales. “La música es hija de los tiempos y refleja lo que sucede. Si gana, es porque se necesitaba que ganara”, opina Lee Adams.



“Eurovisión siempre es una mezcla de muchas cosas: se puede ganar por la canción, por el intérprete o por algo más allá que conquiste a la audiencia y la haga implicarse. Con la actual situación, no creo que sean muchos los que viesen mal un triunfo de Kalush Orchestra”, considera Kristian Boswell, de Radio Sweden.



La participación de la banda ya es de por sí meritoria. Cumplieron con los plazos pese al conflicto y a una candidatura sobrevenida después de la retirada de la rapera Alina Pash. Vencedora de la selección nacional de su país, esta renunció tras el escándalo desatado por una visita que hizo en 2015 a la península de Crimea, anexionada ilegalmente por Rusia.



Las pruebas se hicieron forzosamente de manera “online” al estar separados desde diferentes zonas de Ucrania, necesitaron un permiso especial de su gobierno para abandonar el país y solo recientemente pudieron reunirse, pero no todos, pues uno de los componentes no consiguió la autorización al encontrarse en el área territorial de defensa de Kiev, lo que obligó a sustituirlo por otro músico.



Parece claro que el público se volcará con ellos, pero ¿qué pasara con la otra mitad de los votos, la que proporcionan los jurados?



“Con ellos nunca sabes. Son cinco personas por país y no hay año que no nos llevemos las manos a la cabeza por alguno de sus veredictos”, recuerda Boswell, aunque en teoría su papel es votar en virtud de las cualidades musicales.



Para Cesare Bonifazi, del italiano Gruppo SAE, “Eurovisión no es un concurso que se gane por razones geopolíticas, como se ha dicho a menudo”, y “si Kalush gana, será por razones artísticas”.



De hecho, aunque el tema que representa a su país y cantan Mahmood & Blanco aparece como el segundo en las apuestas, él se decanta por “Stefania”: “Ya la propuesta de los también ucranianos Go_A del año pasado me gustaba y esta tiene una vibración similar”.



“Es una gran canción. Me gusta cuando los temas candidatos empujan los límites establecidos. Es rap ucraniano mezclado con electrónica y folk. Es muy moderno. Es algo que hace Ucrania cada año, siempre presentan algo que recuerdas y este año también pasa”, opina el periodista de Radio Sweden.



Para Lee Adams, sin embargo, “no está muy claro que esta mezcla sea del gusto de todos”, lo que no significa que “Stefania” no vaya a conmover.



“Su escenografía lo potencia todo. Es muy emocionante. Ves los ojos de la madre, casi llorando, y ves sus manos casi meciendo a los componentes. Incluso yo, aún no siendo mi estilo musical, siento esa energía. Por eso mi cabeza dice: ‘España debería ganar, quizás Suecia’. Pero mi corazón dice: ‘Estaría bien que lo hiciera Ucrania’”, remacha el británico