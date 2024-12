OSCAR, la app líder en servicios a domicilio en Portugal ya ha abierto en A Coruña

El pasado 4 de diciembre se iniciaron por primera vez los servicios en A Coruña de OSCAR , la plataforma de servicios a domicilio “made in Portugal”. Esta aplicación supone una revolución total de la prestación de servicios domésticos tal y como los conocemos.

La forma en la que funciona es tan sencilla como Uber, Just Eat o Globo. Sin embargo, hay una diferencia muy clara: lo que va a llegar a nuestro hogar no es comida, sino un profesional que nos prestará un servicio en concreto. ¿Tienes que poner la lavadora y no tienes tiempo? ¿Quieres hacerte la manicura o tener a una peluquera profesional en tu casa? ¿Deseas una limpieza total de tu casa? ¿Necesitas que un experto te arregle urgentemente una cañería? En ese caso, tu aplicación ideal puede ser OSCAR.





Al igual que cualquier otra plataforma de servicios a domicilio, OSCAR cuenta con un amplio catálogo de posibles tareas que se pueden encargar. Además, todos sus servicios cuentan con un precio fijo que será reflejado en la pantalla final antes de proceder al pago.

Para aquellos que no son familiares con la forma en la que funcionan las populares apps de delivery, OSCAR es una plataforma disponible para sistemas tanto iOs como Android. Se puede descargar de forma completamente gratuita y el registro también es lo más sencillo de realizar, pues tan solo es necesario introducir unos pocos datos personales como nombre, apellido, número de teléfono y, por supuesto, la dirección del hogar.

OSCAR tiene en su catálogo más de 150 servicios disponibles, entre los que podemos destacar la limpieza doméstica, limpieza de alfombras, reparación de persianas, inodoros o lavadoras, servicios de limpieza, secado o planchado de ropa y hasta servicios de belleza, como corte y peinado de cabello o manicura, incluso maquillaje. Todos estos servicios se agrupan en 7 categorías diferentes: limpieza, reparación, decoración, instalación, mantenimiento, montaje y mudanzas.





La garantía de OSCAR es que, una vez elegido y pagado el servicio que deseamos que llegue a nuestro hogar, un especialista estará en la puerta en 30 minutos, aunque la app también da la opción de programar una fecha y hora para recibir el servicio deseado.

Sus precios dependen del servicio solicitado. El coste de las tareas más sencillas se encuentra entre los 10-60 euros y de 100-200 euros para las más complejas. Aun así, la plataforma permite adaptar las tareas a las necesidades de cada uno, de forma que siempre se pueda obtener un servicio satisfactorio e ideal para nosotros.

Actualmente, el objetivo principal de OSCAR es seguir extendiéndose. Con una ronda de inversión de 6 millones de euros, la aplicación pretende tener presencia a lo largo de toda España. La velocidad de expansión es tal que se planea abrir OSCAR en tres ciudades nuevas cada semana. Por el momento, Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Alicante, Vigo, Zaragoza, Valladolid, Málaga, Murcia y Bilbao son algunas de sus adiciones a lo largo de toda la Península Ibérica. A Coruña ha sido una de sus aperturas más recientes a inicios del mes de diciembre.

“Nuestra llegada a la ciudad es un paso natural en nuestra expansión internacional. Alguien debía crear una app de servicios a domicilio con precios fijos, sin sorpresas. Decidimos ser nosotros”, asegura João Marques, fundador y CEO de OSCAR.

Con esta nueva apertura en la ciudad herculina, OSCAR pretende seguir afianzando su presencia en España y continuar con su expansión. La startup cuenta con una red de más de 12.000 técnicos especializados y presta servicios con una tasa de respuesta que supera el 95% de puntualidad.

contribuyente a la ayuda de todos aquellos afectados por la DANA en Valencia. Desde su Instagram lanzaron un comunicado que ponía en total disposición a sus profesionales para todos aquellos que lo necesitaran: "Tenemos electricistas, fontaneros, personas capaces de mover muebles". Además, cuentan también con un correo electrónico a través del cual se pueden solicitar los servicios de forma completamente gratuita: afectadosdana@oscar-app.com .