Una agenda diversa en Hi Coruña: IA, historias de éxito, tertulias y networking

Hi Coruña presenta una programación variada para las próximas semanas, con eventos que combinan creatividad, tecnología, negocios y cultura. Desde talleres sobre inteligencia artificial hasta encuentros de networking y tertulias literarias, la comunidad tendrá múltiples oportunidades para aprender, compartir ideas y generar conexiones.

30 de enero | De Cero a Creativo: Potenciando Ideas con IA Generativa

El universo de la creación de contenido visual evoluciona constantemente, y la inteligencia artificial se ha convertido en una aliada clave para diseñadores y creadores. Javier Torres Gutiérrez, fundador de The AI Egg, impartirá una charla en la que explorará herramientas como ChatGPT, DALL·E 2, Runway y Gemini, entre otras. Este curso formativo ofrecerá una visión práctica sobre cómo aprovechar la IA para optimizar procesos y potenciar la creatividad.

13 de febrero | First Dates Hi: conexiones empresariales con un toque especial

Febrero es el mes del amor, y en Hi Coruña las relaciones también se construyen en el mundo empresarial. First Dates Hi es un evento diseñado para generar conexiones entre empresas a través de dinámicas de networking ágiles y entretenidas. Cada participante dispondrá de un minuto para presentarse, interactuando en rondas rotativas con otros 35 asistentes. Un formato dinámico que promete oportunidades de negocio y colaboraciones estratégicas.

First Dates Hi: conexiones empresariales con un toque especial

14 de febrero | Spoiler con Miramar: una historia de éxito en el turismo de cruceros

Hi Coruña abre las puertas a Miramar Cruises, una agencia especializada en la venta de cruceros turísticos desde 2012. En esta sesión, se descubrirá cómo esta empresa ha diversificado su negocio con Miramar Stays, su showroom en la terminal de trasatlánticos y una colección cápsula de moda en colaboración con El Pulpo. Además, se hablará sobre su rol como patrocinador del Real Club Deportivo de La Coruña y su innovador Crucero Deportivista, previsto para zarpar en 2025.

Miramar Cruises, una agencia especializada en la venta de cruceros turísticos

19 de febrero | Navegando entre proyectos IA sin morir en el intento

Alba Meijide guiará un recorrido entre los desafíos y las oportunidades en diversos proyectos de inteligencia artificial. A través de ejemplos reales, se abordarán aspectos clave como la adquisición de datos, la elección de modelos y la evaluación del rendimiento. También se discutirá la importancia del liderazgo en equipos multidisciplinares y la necesidad de mantener las soluciones actualizadas en un entorno tecnológico en constante cambio.

Navegando entre proyectos de IA sin morir en el intento

20 de febrero | Érase una red: Episodio 1 - “El extranjero”

Hi Coruña lanza Érase una red, una serie de tertulias que fusionan literatura, arte, ciencia y tecnología. En su primer episodio, se establecerá un diálogo entre "El extranjero", la célebre obra de Albert Camus, y la mente brillante de Alan Turing. Moderada por la escritora Silvia Salgado, esta tertulia promete conectar el pensamiento existencialista con la revolución digital. Dos invitados especiales (aún por revelar) se sumarán a la conversación.

Érase una red: Episodio 1 - “El extranjero”

28 de febrero | Link Hi: Nordés Club Empresarial

El espacio de Hi Coruña recibirá a los miembros de Nordés Club Empresarial en un evento exclusivo para fomentar conexiones entre profesionales. La jornada incluirá una visita guiada por las instalaciones, encuentros con empresas residentes y un desayuno de networking para cerrar con broche de oro. Una oportunidad ideal para conocer el ecosistema Hi y generar sinergias en un ambiente cercano y colaborativo.