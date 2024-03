Seis nuevas empanadas para la colección de Pablo Pizarro

La empanada viajera, la que circula por más paladares en la actualidad es, sin lugar a dudas, la del chef Pablo Pizarro. Desde que en 2020 se propuso trabajar en torno a este plato de la gastronomía gallega y a enviarlo no solo por la geografía española, también ha cruzado las fronteras de nuestro país, el cocinero no ha parado. Ahora llega el turno de una nueva tanda de empanadas que desde hoy mismo estarán en su obrador para que los clientes puedan seguir sumando experiencias culinarias. Pizarro ha trabajado junto a seis productores locales para sorprender con nuevos sabores en lo que no solo se persigue seducir al paladar, sino también seguir trabajando en la divulgación de la empanada como uno de los platos más representativos de la gastronomía gallega. Para eso, el chef coruñés cuenta con el apoyo y asesoramiento de los gastrónomos Jorge Guitián y Anna Mayer que lo acompañan en esta andanza culinaria.

La nueva carta de La Empanada Viajera contará con una empanada de queso Savel de Airas Moniz con champiñón portobello y una de verduras de Os Biosbardos. La empanada de navajas al ajillo es otra de las novedades con materia prima de Conservas Los Peperetes, que acaba de recibir el premio a la mejor conserva de marisco del mundo tras introducirse en el prestigioso ranking ‘World’s 101 Best Canned Fish’. Con el sello de la Finca los Cuervos, Pizarro ha creado una empanada de maíz de xoubas, un sabor tradicional que no pierde de vista lo que para Pablo es lo más importante, su contundente relleno. De la mano de la Asociación de Cabalo de Pura Raza Galega (Puraga) han hecho una empanada de carne de potro guisada, una apuesta por un tipo de carne más baja en grasa, con alto contenido de proteínas y que se caracteriza por ser tierna y de fácil digestión. Por último, el chef presentó en su obrador la empanada de ostra de pollo guisado de Galo Celta, un sabor único con una materia prima mimada que desde hace años enamora a la alta cocina.

Los nuevos sabores de las empanadas de Pablo Pizarro son una declaración de intenciones de lo que el chef quiere hacer: poner de manifiesto la versatilidad de este producto del recetario gallego aunando la tradición y las recetas de antaño e introduciendo notas y sabores de vanguardia. De su obrador, de la calle José Baldomir, ya han salido más de 60 tipos diferentes de empanada.