El Quiosco Down lanza el tercer bocadillo gourmet de calamares versionado por Pracer

Desde hoy, día 8 de junio, se puede disfrutar en el Quiosco Down del tercer bocadillo gourmet, una versión solidaria de su famoso bocata de calamares elaborado por algunos de los chefs de Coruña Cociña, un colectivo que agrupa a algunos de los más interesantes cocineros de la provincia y que trabaja alrededor de una personalidad gastronómica propia.

“El Quisco Down nos ayuda a seguir dando pasos hacia la inclusión total de las personas con síndrome de Down que, como cualquier otro ciudadano, tienen su sitio en la sociedad y pueden prosperar en ella si somos capaces de tejer una red de apoyos eficaces”, destacó el director ejecutivo de Down Coruña, Manuel Rego.

El bocadillo gourmet de calamares versionado por Pracer. I CEDIDA

Los encargados de realizar la tercera versión solidaria son Moncho Bargo y Javi Freijeiro, chefs y propietarios del restaurante Pracer. “Este mes nos toca a nosotros. Pracer hace cocina viajera y con unos toques picantes. Para el bocata de este mes nos hemos inspirado en un Bahn Mi vietnamita, el bocadillo por excelencia del sureste asiático. En este caso, le cambiamos la carne por los calamares y le añadimos una salsa brava picantona. Por otro lado, hacemos una ensalada con zanahoria, cebolla, pepino, unas bolas de pimienta, vinagre y un poquito de aceite oliva. Para acabar y darle unos toques frescos, le añadimos unas hojas de cilantro. Así quedaría un bocadillo para chuparse los dedos. Es un gusto poder colaborar con iniciativas tan inclusivas, y nada mejor que hacerlo cocinando. Siempre que se nos necesite ahí estaremos”, afirma Moncho Bargo, chef y copropietario de Pracer.