¿Sin plan para fin de año? Estas son las mejores propuestas gastro en A Coruña

La noche de fin de año es una de las más especiales para compartir mesa con los seres queridos. Si no te apetece cocinar o te gusta más pasarla fuera, en Gastro Ideal te ofrecemos un resumen de las mejores propuestas gastronómicas de A Coruña y alrededores. ¡No te lo pierdas!



Árbore da Veira (Monte de San Pedro. Estrada Os Fortes, sin número. A Coruña)

El Estrella Michelín coruñés ofrece este año la posibilidad de cenar en el restaurante la noche de fin de año. La propuesta incluye cena, cotillón, uvas y champagne, recena y buena música a cargo de un DJ. También hay posibilidad de animación para los más pequeños. Las plazas son limitadas, es necesario reservar por teléfono o email.

En cuanto a los platos del menú, se empieza por una selección de snacks que incluye ostra al natural con crema de arroz de sushi y panceta Joselito; tartar de zamburiñas al ajillo con caviar y yuzu; almejas con muselina picante y caviar de café; aceituna esférica con anchoa de Santoña; la cereza que cayó del árbol; steak tartar de vaca vieja gallega con anguila y salsa Ko; gilda de atún rojo y encurtidos; navajas con holandesa de trufa; buñuelo frito de crema de erizos y mantequilla de hierbas y flores y txangurro de nécora. Los platos principales son salpicón de bogavante; rodaballo con jugo de trufa melanosporum; paletilla de cordero lechal con jugo de percebes, minchas y ñoquis. En cuanto a los postres, se sirven una tartita de turrón, cardamomo y lima, cafés e infusiones. La bodega incluye Ramón do Casar Nobre (D.O. Ribeiro); Abadía Retuerta Cs 2018 (D.O. Vino de la Tierra de Castilla y León) y Ayala Brut Mayeur Blanc (A.O.C Champagne).

Noa Boutique Hotel (Rúa Concepción Arenal, 51. Santa Cruz, A Coruña)

El restaurante de lujo oleirense ha preparado distintas opciones para estas fechas navideñas. Para la cena de fin de año, que está casi completa, puede hacerse en el restaurante con un menú degustación y una velada de gala. Además ofrecen la opción de alojarse en el hotel y disfrutar de un brunch de año nuevo. Para todas las opciones hay que reservar plaza por teléfono o por email.



Culuca (Avenida de Arteixo, 10. A Coruña)

La propuesta navideña de Culuca está basada en el take away. El restaurante de Chisco Jiménez ofrece la posibilidad de recoger allí la comida para las fechas más señaladas, con algunos de sus platos más emblemáticos. Desde el local explican que han actualizado sus recetas tradicionales, basadas en la cocina de mercado, para estas fechas: "Los entrantes pueden ser más elaborados, como los clásicos tomates confitados con guacamole o las ostras aliñadas, o más tradicionales, como las croquetas del Culuca. En cuanto a los platos principales, los que más triunfan son la paletilla de cordero lechal con puré de manzana y el bacalao confitado", cuentan. También preparan para llevar sus famosos callos, y postres como la tarta entera de queso trufado al horno.

Para Nochevieja, los pedidos se realizarán por teléfono o email hasta 5 días antes y se recogerán en el restaurante por la mañana.





Golosia (Rúa Orzán, 5. A Coruña)

El restaurante Golosia, en el Orzán, cuenta con una opción navideña que no está sujeta a fechas concretas, sino que se puede reservar para grupos de a partir de 6 personas. Su menú, de 46€ por comensal, ofrece entrantes especiales –cava, aperitivos, quesos variados, mariñeiras, croquetas y brioche–, dos segundos –vieiras con verdinas y carrillera–, postre y bodega especial.

Hay que reservar por teléfono, y están abiertos a otras posibilidades que se adapten a las necesidades de cada grupo.



Palexco (Muelle de Transatlánticos, sin número. A Coruña)

Su ubicación privilegiada, céntrica y sobre el mar, y sus diferentes espacios disponibles hacen de Palexco una opción ideal para cualquier tipo de evento navideño. Dispone de dos auditorios, diferentes salones, una espectacular terraza con vistas al mar, y un salón con vistas espectaculares, además de distintas salas de todos los tamaños. De ahí que el espacio pueda acoger cenas de gala, eventos sociales, fiestas con música en directo, copas, disc jockey, incentivos, presentaciones o cualquier otro encuentro.

Para la noche de fin de año, en Palexco han preparado una fiesta completa junto con Boketé, que incluye barra libre de bebidas, picoteo de madrugada y chocolate con churros para desayunar.