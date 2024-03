La mejor hamburguesa de España está en Galicia

En la final del 4º Campeonato de España de hamburguesas, celebrada en el Museo MEGA de Estrella Galicia, se han vivido nervios y mucha emoción. Los 15 finalistas han preparado sus deliciosas hamburguesas para un jurado profesional formado por el presidente de Madrid Fusión, Don Jose Carlos Capel, la divulgadora gastronómica, Doña Alejandra Ansón, los cocineros con estrella Michelin Don Pepe Solla, de Casa Solla, Don Fernando Agrasar, de As Garzas y Doña Iría Espinosa, de Arbore da Veira, en una cata ciega y, aunque la final ha estado muy reñida, ya hay veredicto:

PREMIADOS BEST BURGER SPAIN

1º Best Burger Spain: Argentinos Burger (A Estrada, Galicia) por su hamburguesa Old School 1980.

2ª Best Burger Spain: Festin (Barcelona, Cataluña) por su hamburguesa La Duquesa.

3ª Best Burger Spain: Soul Coffee Beer (Paiporta, Comunidad Valenciana) por su hamburguesa Hey Ryan.

HAMBURGUESA CON ESTRELLA (orden alfabético)

- La Pepita Burger de Salamanca por la hamburguesa Pepita Helmántica, en Salamanca, (Castilla y León).

- Melosa por la hamburguesa Smash Cerdita, en Barcelona (Cataluña)

- O Palique, por la hamburguesa ConXeito, en Mondoñedo (Galicia).

BEST BURGER DELIVERY BY GLOVO

1º Junk Burger, por la hamburguesa Lady Cheese, en Madrid (Comunidad de Madrid).

2º Briochef, por la hamburguesa, Manhattan en Madrid (Comunidad de Madrid).

3º El Recreo Burger Valladolid por la hamburguesa Pecado Carnal, en Valladolid (Castilla y León).



MEJOR CADENA DE HAMBURGUESERÍAS 2024

The Black Turtle, por la hamburguesa Queen Emmy, con establecimientos en Murcia (Región de Murcia) y , L'Eixample, Xàtiva, Ciutat Vella, Sagunto y Valencia (Comunidad Valenciana).

AUDACIOUS BBS (orden alfabético)

Burger Chef por la hamburguesa La Balboa, en San Juan de Alicante (Comunidad Valenciana).

El Horno, por la hamburguesa Brave, en Caravaca de la Cruz (Región de Murcia).

Gastro Burger por la hamburguesa Madness Burger, en Hospitalet (Cataluña).



Origen Bouquets, por la hamburguesa, Stan Lee, en Badajoz (Extremadura).

Campeona de España -Argentinos Burger



PREMIADOS POR COMUNIDAD AUTÓNOMA:

ANDALUCÍA

Mejor Hamburguesa de Andalucía Golden Grill Wild Wild por la hamburguesa Mike Burger, en Puerto Real (Andalucía).

2ª Mejor Hamburguesa de Andalucía: Djanco Burger, por la hamburguesa Selecta, en Sevilla (Andalucía).

3ª Mejor Hamburguesa de Andalucía: Mesón El Casca, por la hamburguesa Curry Massaman, en Valencina de la Concepción (Andalucía).

ARAGÓN

Mejor Hamburguesa de Aragón: Café Bar Las Vegas, por la hamburguesa Patty 1410, en Utrillas, Teruel (Aragón).

2ª Mejor Hamburguesa de Aragón: Madness, por la hamburguesa Lord Bacon, en Huesca (Aragón).

3ª Mejor Hamburguesa de Aragón: Far West Village Teruel, por la hamburguesa BBQ Belle Star, en Teruel (Aragón).

CANARIAS

Mejor Hamburguesa de Canarias: Mostazza, por la hamburguesa Golden Burger, en Santa Úrsula, Santa Cruz de Tenerife (Canarias).

2ª Mejor Hamburguesa de Canarias: La Quícara, por la hamburguesa Agusta, en Las Palmas (Canarias).

3ª Mejor Hamburguesa de Canarias: Oh! Qué Bueno, por la hamburguesa Tartufa, en Las Palmas (Canarias).



CANTABRIA

Mejor Hamburguesa de Cantabria: The Duke’s, por la hamburguesa El Carmen, en Maliaño (Cantabria).

2ª Mejor Hamburguesa de Cantabria: La Toba Smash Burger, por la hamburguesa Doña Ciuca, en Maliaño (Cantabria).

3ª Mejor Hamburguesa de Cantabria: Street Foodies Orígenes, por la hamburguesa Smash Doble Extreme Bacon & cheese, en Santander (Cantabria).

CASTILLA Y LEÓN

Mejor Hamburguesa de Castilla y León: Casa Cebreros, por la hamburguesa La Cebrereña, en Cebreros, Ávila (Castilla y León).

2ª Mejor Hamburguesa de Castilla y León: Restaurante Kresta, por la hamburguesa de pollo al ajillo, en Miranda del Ebro, Burgos (Castilla y León).

3ª Mejor Hamburguesa de Castilla y León: El Comienzo, por la hamburguesa La Patrona, en Ávila (Castilla y León).



CASTILLA-LA MANCHA

Mejor Hamburguesa de Castilla-La Mancha: Smash, por la hamburguesa Galgo, en Albacete (Castilla La Mancha).

2ª Mejor Hamburguesa de Castilla-La Mancha: Moflete, por la hamburguesa Divito, en Cuenca (Castilla La Mancha).

3ª Mejor Hamburguesa de Castilla-La Mancha: Chesy's Burger, por la hamburguesa Army, en Tomelloso, Ciudad Real (Castilla La Mancha).



CATALUÑA

Mejor Hamburguesa de Cataluña: Festin, por la hamburguesa La Duquesa, en Barcelona (Cataluña).

2ª Mejor Hamburguesa de Cataluña: The Greendog Café, por la hamburguesa Clandestina Smash Burger, en Reus, Tarragona (Cataluña).

3ª Mejor Hamburguesa de Cataluña: Dolce Vita, por la hamburguesa La Doña, en Tarragona (Cataluña).

COMUNIDAD DE MADRID

Mejor Hamburguesa de la Comunidad de Madrid: Arde Social Cooking, por la hamburguesa La Arde, en Las Rozas, Madrid(Comunidad de Madrid).

2ª Mejor Hamburguesa de la Comunidad de Madrid: Gobu Burger, por la hamburguesa Ajo Negro, en Madrid (Comunidad de Madrid).

3ª Mejor Hamburguesa de la Comunidad de Madrid: Briocheff, por la hamburguesa Manhattan, en Madrid (Comunidad de Madrid).

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

Mejor Hamburguesa de la Comunidad Foral de Navarra: Soto del Prior, por la hamburguesa Emy Burger, en Pamplona (Comunidad Foral de Navarra).



2ª Mejor Hamburguesa de la Comunidad Foral de Navarra: Recrudo, por la hamburguesa, Kojonuda, en Tudela (Comunidad Foral de Navarra).

3ª Mejor Hamburguesa de la Comunidad Valenciana: La Growlería, por la hamburguesa Burger Birraburger, en Pamplona (Comunidad Foral de Navarra).

COMUNIDAD VALENCIANA

Mejor Hamburguesa de la Comunidad Valenciana: Soul Coffee Beer, por la hamburguesa Hey Ryan, en Paiporta (Comunidad Valenciana).

2ª Mejor Hamburguesa de la Comunidad Valenciana: Temple Smash Burger, por la hamburguesa Patty Melt, en Castellón (Comunidad Valenciana).

3ª Mejor Hamburguesa de la Comunidad Valenciana: El Poble Gastroburger, por la hamburguesa La Santa María, en Canals, Valencia (Comunidad Valenciana).

EXTREMADURA

Mejor Hamburguesa de Extremadura: Origen Bouquets House, por la hamburguesa Stan Lee, en Badajoz (Extremadura).

2ª Mejor Hamburguesa de Extremadura: La Tahona, por la hamburguesa La Rabiza, en Santa Marta de los Barros, Badajoz (Extremadura).



3ª Mejor Hamburguesa de Extremadura: Krast Burger, por la hamburguesa Salvatore Burguer, en Zafra, Badajoz (Extremadura).

GALICIA

Mejor Hamburguesa de Galicia: Argentinos Burger, por la hamburguesa Old School 1980, en A Estrada, Pontevedra (Galicia).

2ª Mejor Hamburguesa de Galicia: Michael’s Restaurante, por la hamburguesa L.A. Burger, en Sanxenxo, Pontevedra (Galicia).

3ª Mejor Hamburguesa de Galicia: La Estación de Loman, por la hamburguesa La 24 de Loman, en Ourense (Galicia).



ISLAS BALEARES

Mejor Hamburguesa de las Islas Baleares: Sexto Sentido Smash Burger, por la hamburguesa Bull’s Tail, en Palma de Mallorca (Islas Baleares).



2ª Mejor Hamburguesa de las Islas Baleares: Raimundo Burger, por la hamburguesa Aixo es Mel, en Palma (Islas Baleares).

3ª Mejor Hamburguesa de las Islas Baleares: The Kitchen 62, por la hamburguesa West Coast, en Sant Josep de Sa Talaia, Ibiza (Islas Baleares).



LA RIOJA

Mejor Hamburguesa de La Rioja: Bowie's Meal House (Logroño), por la hamburguesa Smoked 2.0, en Logroño, (La Rioja).

2ª Mejor Hamburguesa de La Rioja: Bad Food, por la hamburguesa Bad Million Burger, en Logroño (La Rioja).



3ª Mejor Hamburguesa de La Rioja: La Pepita Burger Logroño, por la hamburguesa Pepita Dangerous, en Logroño (La Rioja).



PAÍS VASCO

Mejor Hamburguesa del País Vasco: Some like it hot by Eatyjet, por la hamburguesa Take Me Back, en Vitoria – Gasteiz (País Vasco).

2ª Mejor Hamburguesa del País Vasco: La Burguessía, por la hamburguesa La Irresistible en San Sebastián (País Vasco).



3ª Mejor Hamburguesa del País Vasco: Tipula Burger, por la hamburguesa El Pijo, en Getxo (País Vasco).



PRINCIPADO DE ASTURIAS

Mejor Hamburguesa del Principado de Asturias: TC28 Beber y Comer, por la hamburguesa La Tecerete, en Mieres (Principado de Asturias).



2ª Mejor Hamburguesa del Principado de Asturias: Caprichos, por la hamburguesa, Magic Burger, en Oviedo (Principado de Asturias).



3ª Mejor Hamburguesa del Principado de Asturias: The Rodri’s Burger por la hamburguesa Rodril’s 1987, en San Esteban de Pravia (Principado de Asturias).

REGIÓN DE MURCIA

Mejor Hamburguesa de la Región de Murcia: Tokio Burgers, por la hamburguesa Misoyaki, en Bullas (Región de Murcia).



2ª Mejor Hamburguesa de la Región de Murcia: Trafic Burger, por la hamburguesa Semáforo en Ámbar, en Alcantarilla (Región de Murcia).

3ª Mejor Hamburguesa de la Región de Murcia: Tandem Kitchen & Bar, por la hamburguesa Maktub, en Calasparra (Región de Murcia).