It´s Green: comida equilibrada, rápida y asequible

En una actualidad donde todos nos movemos a una velocidad desorbitada, hay muchas personas que nunca encuentran el momento adecuado para cocinar un plato casero. En muchas ocasiones, se carece del tiempo suficiente para ello o, incluso, hay quienes prefieren invertir sus ratos libres en otras cosas que no sean la cocina. Por ello, la falta de tiempo termina haciendo que muchas veces se caiga en hábitos poco saludables de alimentación, como lo es la comida rápida y ultra procesada.

Ante esta tendencia, its Green plantea una clara solución: comida rápida, saludable, con opciones veganas y para todos los gustos. Disponen de un local situado en el número 141 de la calle de San Andrés, donde además está la opción de take-away. Para aquellos que lo necesiten, its Green suma también una alternativa de delivery directa al hogar a través de UberEats, Glovo y Just Eat.

La idea de it’s Green se remonta al año 2017. “Yo tenía mi propio proyecto empresarial con 21 añitos. Vivía en Valencia y me dedicaba de manera profesional al parkour. Allí, con mis amigos, nos preguntábamos “¿y dónde están los lugares para comer vegano?” y así fue como empecé a plantear una alternativa vegana y vegetariana”, nos habla Julio Portela sobre los inicios de it’s Green.

Sin embargo, sabía que tenía que diferenciarse de alguna forma. De buenas a primeras se planteó de forma exclusiva el take-away, pero decidió estudiar con sus socios el modelo de INDITEX de la fast-fashion, queriendo imitarlo con los productos de su tienda, es decir, renovándolos cada poco tiempo. De hecho, actualmente trabajan con una rotación de productos cada 3 o 5 semanas, a pesar de que es algo que también depende de las estaciones y hasta de las propias demandas de los clientes. La idea de esta rotación o “fast-fashion alimenticia” es que el cliente habitual no se aburra comiendo lo mismo cada vez que acude a it’s Green.

“Nos hemos quitado la palabra “saludable” con el tiempo, ya que es un apreciativo que no está fijado. Es decir, saludable para ti puede ser algo con cero grasas y que no tenga absolutamente nada de, por ejemplo, lactosa. Pero para otra persona algo “saludable” puede ser un tocino gallego que está en muy buenas condiciones. Por eso, nos hemos decantado por la palabra “equilibrado”: dieta atlántica-mediterránea donde se mezclan verduras, vegetales, hortalizas y carnes”, sigue hablando Julio acerca de las bases de it’s Green.

Los productos de it’s Green se encuentran agrupados por familias, que son secciones que agrupan productos similares: complementos, bowls, ensaladas o especiales, que son aquellos platos que requieren una elaboración algo más compleja de lo normal. Por ejemplo, dentro de esta última familia podríamos incluir los bowls de falafel, los cuales requieren una elaboración con salsa de yogurt con menta, pepino, tomate y couscous. También tienen la familia de cremas o platos calientes, como las albóndigas con arroz, las cuales actualmente no están disponibles, pero estarán próximamente con la llegada del otoño. Por último, tienen también la familia de wraps, los cuales tienen una gran variedad debido a lo bien que funcionan con los clientes de it’s Green.





Otra familia que ha logrado ganarse más de un fanático es la referida a los postres. Se mantienen en la línea equilibrada que define a it’s Green, pero siguen siendo ideales para aquellos que tienen ganas de algo dulce. Entre las opciones que hay disponibles podemos destacar un cremoso de chocolate blanco y otro de matcha, las mayores innovaciones que han hecho y que han funcionado con sus clientes.

Una parte de la carta que es esencial en it’s Green es la familia de cafés de especialidad. Uno que acaban de probar es el matcha, el cual ha sido un gran éxito. A esta nueva adición a la carta también se sumaron un café moca y un caramel, referencias algo más golosas a las que tampoco les ha ido mal. También se quieren diferenciar de otras cadenas de cafés, por lo que siempre tratan de darle su toque especial y equilibrado, usando la mejor leche, cacao en polvo y canela original.





También disponen de una sección de tienda en la que venden su propia granola, la cual se ha probado previamente en platos y después han añadido a la tienda para aquellos clientes que deseen llevársela a su propia casa.



Si hay algo que queda claro en it’s Green es que no se limitan a ningún tipo de cocina. “Aquí puede venir una persona con una experiencia brutal en cocina peruana o en la parte barista... De lo que sea. Siempre estamos probando muchas cosas y, además, en nuestro equipo todo el mundo puede sugerir un producto. La forma en la que funciona es que lo lanzamos y si funciona, perfecto, sino lo retiramos. Pero nos gusta que el cliente esté probando cosas nuevas, sumado también al hecho de que así nuestro equipo no se quema haciendo siempre las mismas cosas, pueden ir variando”, explica Julio una de las muchas mecánicas del equipo de it’s Green.

“Tenemos un cliente que trabaja en las obras y viene a it’s Green porque no tiene mucho tiempo para descansar. Siempre come en el local y en 10 minutos ha terminado. A veces, como muchísimo, tiene que esperar hasta 15 minutos si le ponemos un café y hay más personas que han pedido uno, pero generalmente va todo muy rápido”, habla Julio sobre otra de las cosas que diferencian it’s Green de los demás negocios: la rapidez e inmediatez con la que se trabaja.

En cuanto a las ideas de expansión, it’s Green es algo que tiene muy en cuenta. Su próximo objetivo es abrir un local en Madrid y, así, ir poco a poco tomando presencia en diferentes lugares de España. Sin embargo, la idea es que cada una de las sedes de it’s Green tengan su propia independencia, es decir, la comida servida en el original de A Coruña y en un futuro local en Sevilla, Madrid o Barcelona no tendrán nada que ver. Todo dependerá de los productos de la zona y, por supuesto, las preferencias de los clientes.

Sin embargo, el concepto que tendrán en común será el mismo: comer equilibrado, rápido y por un precio asequible. En it’s Green pueden añadirse opciones de sushi o tartar, pero siempre intentando mantenerse en una línea ajena a la alta cocina. Uno de los factores diferenciadores de este local es, al final del día, sus precios. La intención no es pagar 20, 19 o 15 euros por un solo plato. “Nosotros tenemos un precio medio que está aproximadamente entre 6,75-5,7. El agua está a 60 céntimos, una pieza de fruta a 1 euro, platos de pasta con pesto rojo a 4,3 euros... Más o menos como referencia”.

Es por eso que it’s Green no tiene, como tal, un producto estrella. Todo depende de la época del año y las demandas de los clientes. Hay quienes acuden cuatro días de la semana a comer al local, mientras que otros hacen una visita exclusivamente por las especiales de café o los postres exclusivos que tienen. Está esencialmente basado en los gustos de cada uno.