A Horta do Obradoiro: un proyecto de amistad y gastronomía

A Horta do Obradoiro es el fruto del esfuerzo y la pasión de dos amigos, Kike Piñeiro y Eloy Cancela, quienes hace nueve años decidieron emprender un proyecto culinario cerca de la Catedral de Santiago. Ubicado en un edificio del siglo XVII, A Horta do Obradoiro se constituye como una pequeña aldea en la ciudad. La fachada de la calle das Hortas da paso a un restaurante donde la cocina es el alma del local. El establecimiento ofrece diversos ambientes para disfrutar de una tapa, un rincón íntimo o una mesa amplia para compartir con amigos.

“A día de hoxe somos socios e aínda somos amigos, polo cal é un mérito despois de todas as que pasamos xuntos. O restaurante abriu hai 9 anos, e a acollida foi impresionante, ás nosas familias apoiáronnos un montón”, afirma Kike Piñeiro.

El restaurante cuenta con una zona exterior que estaba abandonada cuando Kike y Eloy comenzaron su proyecto. “Chamámolo pequena aldea porque da a sensación de estar nunha aldea galega pero no centro de Santiago, e dános un plus moi chulo. Na época da pandemia a xente quería comer no exterior, foi o que nos salvou”, añade Kike Piñeiro.

A Horta do Obradoiro apuesta por una cocina de raíces gallegas auténtica. La carta también incluye platos más actuales, elaborados por Eloy y Kike, pero siempre basados en ingredientes gallegos, contando con más de 90.

Además de carnes, el mar también tiene un lugar en su menú. Kike, originario de Pobra do Caramiñal e hijo de marinero, lleva el mundo del mar en las venas. “Facemos os cambios de carta entre os dous, pero Eloy encárgase máis da parte das carnes e eu da parte do mar. Gústame cociñar o peixe e apoiámonos moito na Lonxa de Riveira. Máis que ter unha carta fixa de peixes, temos un par deles que sabemos que podemos atopar con máis seguridade, pero estamos abertos ao peixe que entra cada día no mercado. Ofrecemos pescado en peza, ofrecemos elaboracións máis actuais, e gozamos moito”, destaca.



A Horta do Obradoiro también se enorgullece de su equipo, muchos de los cuales llevan años trabajando con ellos. “Tanto Eloy como eu podemos presumir de ter un equipo impresionante. Levan moitos anos connosco, a gran maioría deles, dos nove anos que levamos abertos, leva seis ou cinco anos con nós. O equipo vaise ampliando con xente nova, porque estamos a colaborar con CIP Compostela en programas tanto de integración social como en programas para formación dual, que é unha nova formación. Aínda que por desgraza non nos podemos quedar con todos, si que é importante apoiar esa formación pública”, explica Kike.



El compromiso con la formación pública y la profesionalización del sector es fundamental para Kike y Eloy. Han establecido horarios que permiten combinar la vida personal con la laboral, garantizando un equilibrio saludable para su equipo.