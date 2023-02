Hermes Journey vuelve a competir en el Campeonato de Hamburguesas de España

Hermes Journey , el foodtruck convertido en restaurante autoservicio de hamburguesas, con aires estadounidenses y emplazado en la calle del Orzán a A Coruña, vuelve a presentarse al Campeonato de España de Hamburguesas con un firme propósito: mejorar el puesto obtenido en 2022 con su hamburguesa Grace, que quedó como la segunda mejor de Galicia y fue la mejor valorada de A Coruña.

Porque para Hermes Castro, dueño y chef de este restaurante, la cocina es su pasión, más que su profesión. Por ello, tras años trabajando para chefs de renombre, como Arzak, y en las cocinas de restaurantes de primer nivel con estrellas Michelín (como El Tragabuches de Ronda), decidió dejarlo todo y subirse a su foodtruck para acercar la cocina natural y tradicional a pie de calle. El éxito fue tal que logró posicionarse como uno de los 80 mejores foodtrucks del mundo para la guía Lonely Planet y como el 2º mejor en el Campeonato de España de foodtrucks en el año 2018.



Pero, como para muchos, la pandemia le obligó a echar el freno de mano y reinventarse. Lo hizo en un pequeño local de A Coruña al que trasladó en agosto de 2020 todo su conocimiento, arte y maestría a una carta de hamburguesas y bocadillos gourmet, con producto kilómetro cero de primera calidad, estudiado al más mínimo detalle para convertir este producto tan conocido en una obra de autor en la que todo cuenta: desde el pan hasta la salsa, realizada por el propio chef, es importante. “Aquí no puedes entrar y pedir una hamburguesa completa, dado que no existe. Eso sí, si eres vegano, puedes pedir que te sustituya la proteína de cualquiera de ellas (175 gr. de ternera de primera adquirida a productores locales) por nuestra hamburguesa falafel”, explica Castro, dueño y chef.

Lucy, la hamburguesa más gallega de su carta. I CEDIDA

Todos estos elementos combinados le han llevado a quedar en el segundo puesto como la mejor hamburguesa de Galicia en 2022, pero no es suficiente para este chef. En 2023 se presenta con una nueva idea: Lucy, la hamburguesa más gallega de su carta gracias a uno de sus ingredientes estrella -queso San Simón ahumado-. Este acompaña a 175 gr. de carne de vacuno 100% de productores locales, un pan de semillas de amapola que viene semicocido directamente de la Tahona y que se termina en el local para que se mantenga caliente y crujiente a cada bocado, rúcula, cebolla crujiente y una mayonesa con curry y manzana, elaborada y aplicada manualmente por Hermes para que aporte el broche de oro de sabor en su justa medida. Esta obra de arte culinaria tiene un precio de 13€, que siempre pueden acompañarse de las típicas patatas fritas con piel del restaurante. “Son patatas de Coristanco que corto en gajo y frío en aceite de oliva. Todos mis productos son de kilómetro cero, mantener la calidad de cada ingrediente es la clave del éxito”, explica Hermes.



Tanto es así que nos explica que, por ejemplo, la hamburguesa concursante del 2022, Grace, lleva un bacon ahumado naturalmente que, en su día, costó mucho conseguir. “En el caso de Lucy, el secreto reside en la salsa, el origen de sus ingredientes y algún toque que no puedo desvelar es lo que la hace especial”, explica Hermes. Porque este chef quiere mantener su esencia viva, “esta hamburguesería que se sale de lo tradicional”, y lo consigue de una manera muy sencilla: “no suelo seguir las tendencias por no caer en repeticiones de lo que ahora se lleva. No me dejo influir con las recomendaciones, atiendo tanto las críticas como las alabanzas con moderación. Yo solo quiero crear un producto gourmet, de calidad y de precio asequible y quiero estar orgulloso de que es lo que sigo haciendo día a día”.