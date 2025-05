A do Cuñado celebra su décimo aniversario con una revolución gastronómica

Diez años dan para mucho, pero Manuel Val González quiere que los próximos sean todavía mejores. El alma y dueño de A do Cuñado, la tasca de Novo Mesoiro que se ha convertido en punto de encuentro para los amantes de las tapas y raciones, celebra su décimo aniversario en junio con una gran noticia: vienen cambios grandes, muy grandes.

“Quiero dar un salto. Soy una tasca, sí, pero quiero ser la mejor tasca de carnes de A Coruña. Y vamos a ir a por ello”, dice Manuel con la determinación que lo caracteriza.



El cambio más ambicioso llegará con la incorporación de una parrilla que pretende ser referencia en la ciudad. Una apuesta clara por la carne de calidad, con una selección potente y cuidada que pondrá a A do Cuñado en el mapa de los carnívoros exigentes. “El 95% de la carta va a cambiar. Va a ser un cambio radical. Quiero que la parrilla sea protagonista”, explica Manuel.



Hasta el momento, en A do Cuñado no faltan las zamburiñas, los calamares, el pulpo o el raxo, todo con producto fresco, raciones generosas y ese ambiente cercano que lo caracteriza. Pero Manuel Val González quiere dar un paso más allá: una carta casi totalmente renovada, con la carne a la parrilla como gran protagonista y una apuesta clara por diferenciarse.



Otra de las grandes novedades será el nuevo menú del día. Hasta ahora más básico, Manuel quiere que tenga identidad propia, con platos elaborados y, sí, también carne a la parrilla entre semana. “Pensaba hacer la parrilla solo de viernes a domingo, pero dije: ¿por qué no toda la semana? La gente lo pide. Así que también estará en el menú del día”, añade el propietario.

Con este décimo aniversario, A do Cuñado inicia una nueva etapa. Más maduro, más decidido, pero con la misma esencia de siempre: buena comida, trato cercano y ese espíritu de barrio que lo hace especial.

Así que si eres de los que disfrutan de la carne, de una buena ración compartida o simplemente de sentarte en un sitio donde se come bien sin complicaciones, prepárate: A do Cuñado viene con fuerza. “Lo que he hecho hasta ahora está bien, pero lo que viene… va a ser mucho mejor”, concluye el propietario.