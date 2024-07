Los cinco platos que no te puedes perder del primer restaurante filipino de A Coruña

El pasado 22 de junio abrió el primer restaurante filipino de A Coruña, situado frente al teatro Colón, en la Avenida de la Marina, 25. El local se encuentra en el mismo lugar que Thai Market, también restaurante de comida asiática, concretamente tailandesa.

El nombre de Kabayan significa “paisano, colega” en tagalog. Es un local llevado por nativos dispuestos a transportarte a Filipinas con los olores, texturas y sabor de todos sus platos. Sin embargo, ¿por dónde podemos empezar? Al no poder pedir toda la carta, necesitamos una referencia de cuáles son los que pueden convertirse en las estrellas de Kabayan.

Aquí te dejamos sus cinco platos más recomendados, los cuales no te puedes quedar sin probar:

1. Pancit

El pancit o pansit es conocido por ser el plato más típico de la cocina filipina. Se traduce literalmente como “algo que ha sido cocinado rápido”. Se trata de un plato combinado de fideos tostados de trigo y arroz, a los cuales se les suman también verduras y pollo. Todo esto se saltea al típico estilo wok asiático para darle el sabor perfecto.

Es una receta simple, pero rica en sabor e ideal para aquellos que no hayan probado antes un plato filipino.

Pancit de Kabayan. I CEDIDA

2. Torta-talong

Una tortilla hecha con berenjena. Es una comida popular en Filipinas por ser preparada especialmente para los desayunos y almuerzos, ¡pero en Kabayan puedes pedirla cuando quieras!

Su elaboración empieza cocinando la berenjena entera al fuego para poder dejar un sabor intenso. A continuación, se le añaden los huevos batidos para que tome la forma y el sabor añadido de tortilla. Además, para volver la torta-talong un plato completo, se le añade arroz al vapor.

Torta-talong de Kabayan. I CEDIDA

3. Nasi goreng

Se traduce literalmente como “arroz frito” en indonesio y malayo. Es, tal y como indica su nombre, una versión diferente del conocido arroz frito. En Kabayan lo preparan con una base de arroz jazmín frito (aromáticamente dulce y suave y esponjoso una vez se cocina), condimentado y salteado también al estilo wok. A esto se le añade también kecap manis (una salsa dulce originaria de Indonesia), verduras y pollo, todo esto cubierto con un huevo frito.

Para los amantes del picante, ¡este es vuestro plato ideal! Aunque, según la receta original de Kabayan, tampoco es un picante exagerado. Tienes también la opción de acompañarlo con arroz al vapor o pan bao, que es básicamente un mollete chino cocido al vapor.

Nasi goreng de Kabayan. I CEDIDA

4. Adobo

Unos tacos de carne de aguja de cerdo adobados en salsa de soja, de ahí el nombre de este plato cargado de sabor. Además, la carne se condimenta con una gran variedad de ingredientes: vinagre, laurel, citronela, jengibre y pimienta. Todos han sido escogidos a la medida por los cocineros de Kabayan para poder dar el equilibrio ideal a este plato.

Al igual que con el nasi goreng, también tenéis la opción de servir los tacos de adobo con arroz al vapor o el pan bao.

Adobo en pan bao de Kabayan. I CEDIDA

5. Pad Thai

Por último, pero no por ello menos importante, tenemos el Pad Thai. Si has frecuentado otros restaurantes asiáticos seguro que también has tenido la oportunidad de probarlo. Se conoce por ser el plato más típico de la asian street food.

Es un plato compuesto de barritas de arroz salteadas al wok, a las que se les añade también verduras, gambón, pollo y una salsa de pescado. En Kabayan le dan también su toque especial, añadiéndole cacahuete partido, brotes de soja y lima.

Pad Thai



En Kabayan disponen de muchos más platos caseros que no te puedes perder, a pesar de que los cinco que hemos mencionado son los imprescindibles. Además, si quieres darle un toque dulce y refrescante a tu comida, entonces te recomendamos probar su bubble tea, disponible en tres sabores diferentes: taro, thai tea y sabor original.