As Camposeiras, mermeladas artesanas de sabores sorprendentes

La empresa de conservas artesanales gallegas As Camposeiras, ubicada en Oleiros, elabora mermeladas artesanales que cuentan con la distinción de marca de la Reserva da Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo. En su elaboración solo se emplea fruta, azúcar, zumo de limón, alguna especia, vinagre o licor y no se utiliza ningún colorante ni conservante artificial en el proceso.

"Yo trato de hacer las conservas de la manera más tradicional posible, con productos de temporada, intentando que sepan a fruta o verdura" dice la fundadora de la marca, Nuria Calo. A pesar de estar elaboradas de una manera tradicional las conservas de As Camposeiras cuentan con sabores muy innovadores. El catálago contempla algunas opciones clásicas como fresón, manzana o pera y otras más novedosas como grelo, calabaza con vainilla o naranja con café.

La materia prima utilizada para la fabricación de los productos de As Camposeiras procede de su propia finca -situada en Oleiros-, así como de proveedores de la Reserva da Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo. Al llegar al obrador las frutas y verduras se convierten en conservas que podrán ser comercializadas.

As Camposeiras es una empresa comprometida con la sostenibilidad en todo su proceso de comercialización, desde la producción, el envasado, el transporte o la gestión de residuos. Entre sus aportaciones hacia el medio ambiente destacan la utilización de materia prima propia, de temporada, un embalaje con capuchón de tela reciclable, vidrio reciclable y la realización de trayectos cortos para distribuir los productos.