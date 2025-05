El arroz tiene sitio en la cocina coruñesa

La paella no es un arroz cualquiera. De hecho, no todos los arroces son paella, y esto es algo que conviene dejar claro, sobre todo si no queremos despertar el espíritu protector de cualquier valenciano de bien. Según la RAE, la paella es un "plato de arroz seco, típicamente con carne, pescado, mariscos o legumbres, característico de la región valenciana".

En Valencia, donde este plato es casi religión, la ortodoxia exige ingredientes concretos: pollo, conejo, ferraura (judía verde), garrofó, tomate, aceite de oliva, agua, sal, azafrán y arroz. A partir de ahí, las variantes admitidas por los más puristas pueden incluir alcachofas (en temporada), caracoles o ajo. Pero más allá de esa frontera, ya no se habla de “paella”, sino de otras joyas del recetario valenciano: arroz al senyoret, arroz a banda, arroz al horno…

Y aunque el término "paella" no deba usarse a la ligera, eso no significa que fuera de la Comunidad Valenciana no se puedan encontrar arroces espectaculares. En A Coruña hay restaurantes que le rinden homenaje al arroz con imaginación, producto de calidad y mucho mimo. Aquí va una ruta sabrosa para los amantes del grano:

1. Comarea Marina (P.º Marítimo Alcalde Francisco Vázquez)



Con vistas al Atlántico, este local pone el acento en el mar: arroz con berberechos, bogavante, carabineros, arroz negro o incluso una fideuá marinera.





2. Atlántico 57 (Av. Buenos Aires, 1)



Aquí el arroz se interpreta con un giro creativo: gambón y zamburiña, secreto ibérico con boletus, carrilleras con alcachofas o negro con chipirones y ali-oli de lima.







3. Terreo Cocina Casual (R. San Andrés, 109)



Terreo ofrece varias propuestas potentes como el arroz de pescado del día con calamar y gambón, el arroz negro con pulpo y sobrasada, o el arroz de carne y setas silvestres. Un toque de cocina contemporánea sin perder el alma del guiso.

4. Cantón 23 (R. Cantón Pequeno, 23)



En pleno centro, este restaurante apuesta fuerte por los arroces. Todos se sirven para un mínimo de dos personas y ofrecen combinaciones que van desde lo clásico a lo más contundente:

Arroz de boletus con solomillo de ternera y foie

Arroz negro con sepia y langostinos

Arroz del señorito con rape y gambas

Arroz de montaña con presa ibérica, conejo y tomatitos cherry

5. Gloria Bendita (Rúa Riazor, 2)



Cerca del estadio y con una carta muy marinera. Ofrecen: paella negra de calamar y langostinos con ali-oli, arroz caldoso de mariscos o arroz meloso de bogavante. Para compartir y mojar pan sin complejos.



6. Restaurante Artabria (Rúa Fernando Macías, 28)



Una apuesta segura para los que buscan sabor y elegancia. Puedes optar por un arroz con gamba roja alistada o con lubrigante, producto gallego combinado con una técnica impecable. Si hay un momento ideal para ir a Artabria, es ahora: están celebrando sus Jornadas Gastronómicas del Arroz.