Arraigo Sabor Real: la nueva tienda de alimentación consciente en A Coruña

En el número 4 de la calle Cardenal Cisneros ha nacido un proyecto con raíces profundas y alma consciente: Arraigo Sabor Real, la nueva tienda de alimentación saludable en A Coruña. Un espacio donde la salud se encuentra con lo local, y donde cada producto tiene una historia de origen, sostenibilidad y sabor real.

La iniciativa surge de la mano de Adrián López y Samuel Rey, dos amigos unidos por la pasión por el bienestar y el deporte. “Samuel me propuso abrir un restaurante saludable, pero nosotros no contamos con experiencia en hostelería. Justo en esa época, la frutería donde solía comprar me comentó que traspasaban el local porque se jubilaban. Está al lado de mi gimnasio, así que le propuse la idea a Samu... y no se lo pensó dos veces. Nos pusimos manos a la obra”, recuerda Adrián.

Adrián, entrenador personal y fundador del centro de entrenamiento Mood On (ubicado en el número 71 de la Ronda de Nelle), ha dedicado su vida al deporte. Su vocación por ayudar a otros a través del movimiento y la alimentación fue la base para lanzarse a este nuevo proyecto. “Estudié TAFAD con 24 años y desde entonces he usado cada conocimiento para ayudar a la gente de mi entorno a mejorar su bienestar”, explica.

Samuel, con experiencia como futbolista y una larga trayectoria cuidando su alimentación, es el complemento perfecto del equipo. Su interés por la nutrición y su estilo de vida saludable fueron el complemento perfecto para emprender juntos este camino.

Adrián y Samuel, fundadores de Arraigo Sabor Real, con la camiseta del proyecto. I CEDIDA

En Arraigo no hay espacio para lo artificial. Aquí todo tiene nombre, origen y un porqué. Desde frutas y verduras frescas del mercado de A Coruña, hasta el café de especialidad de Inzo, la miel cruda de la cooperativa A Varrosa, o los lácteos ecológicos de Casa Grande de Xanceda. También destacan el vinagre sin filtrar de Mr. Busto, huevos de “El Huevo de la Abuela” y kombuchas elaboradas con mimo.

“Colaboramos principalmente con productores locales que comparten nuestros valores: pequeños agricultores, ganaderos y cooperativas que apuestan por lo ecológico, lo artesanal y lo sostenible. Esto nos permite ofrecer productos frescos, de temporada y con menor impacto ambiental”, subraya Adrián.

Además de una cuidada selección de productos frescos y de proximidad, también ofrecen café de especialidad para llevar, batidos y zumos naturales, pan de masa madre, ghee, vinagre de manzana sin filtrar, piña fresca y muchos otros productos pensados para cuidarte desde dentro. “Queremos que la gente vea Arraigo como un lugar donde alimentarse bien es fácil y accesible. No solo ofrecemos alimentos, ofrecemos herramientas para llevar una vida más consciente y equilibrada”, destaca Adrián.

Pero lo que realmente diferencia a Arraigo no es solo su catálogo de productos, sino su trato cercano y humano. “Intentamos adaptarnos a lo que pide cada cliente. Si alguien nos solicita un producto y podemos conseguirlo, lo hacemos. Queremos que la gente se sienta escuchada y valorada”, afirma Adrián.

La salud, asegura, lo es todo. “Estamos intentando cambiar la mentalidad de la gente. Comer bien no debería ser una moda, sino una forma de vida. Queremos demostrar que se puede vivir mejor si cuidamos lo que comemos”.

La acogida del barrio ha sido buena, aunque no exenta de retos. “La tienda anterior tenía clientela muy mayor. Ellos están acostumbrados a ciertos productos que nosotros no vendemos, como ultraprocesados o azúcares. El reto es que entiendan que aquí se ofrece algo diferente, de mucha más calidad. Queremos que sepan que el precio refleja un valor real, que no están comprando comida basura”, dice con franqueza.

Arraigo también se plantea como un espacio de experiencias. Están preparando charlas con colaboradores como Inzo (sobre procesos del café), A Varrosa (sobre la miel) y con el influencer Jorge Darek, para hablar de alimentación saludable. “Queremos generar comunidad, que este sea un lugar donde no solo compras, sino donde aprendes y compartes”, comenta Adrián.

Los objetivos de futuro están claros: concienciar, cuidar y crecer con sentido. “Queremos atraer a todo tipo de público, desde los más jóvenes a los mayores de siempre. Y queremos que entiendan que esto no es una tienda cualquiera, sino un punto de encuentro entre la salud, el sabor y la tierra”, concluye.