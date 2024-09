Alhambra reúne en A Coruña a cuatro chefs de vanguardia para analizar la evolución y el futuro de la alta cocina

La revalorización de una cocina que se apoya en la cercanía, arraigada en las tradiciones, las raíces y los productos locales es una de las tendencias actuales más notables de nuestra gastronomía. Bajo esta filosofía, Cervezas impulsa ‘Vuelta al Origen’ un proyecto que reunió hoy en A Coruña a cuatro chefs de vanguardia con el fin de entablar un diálogo profundo sobre la evolución de la alta cocina desde el origen.



Para Cervezas Alhambra la gastronomía surge desde la maestría, el esfuerzo, la dedicación, el conocimiento y el respeto por el origen. La marca cuenta con una singular forma de entender la gastronomía poniendo siempre el foco en tres pilares: el Origen, la Materia Prima y la Creación Contemporánea que comparte con sus chefs.



Nacho Manzano, Jesús Sánchez, Lucía Freitas y Nacho Moreira, acompañados de Luis Veira, que ejerció como anfitrión y moderador, se reunieron esta mañana en Jardín Alhambra (Parque de Santa Margarita), en el marco de un coloquio en el que intercambiaron impresiones sobre diferentes temas como los avances en su cocina, las materias primas y las preferencias del público como consumidor final. Un debate en el que aportaron su know how, sus reflexiones y su visión sobre la alta cocina de hoy en día y la que viene.



Los cuatro chefs realizaron una aproximación a la evolución de la gastronomía desde una doble perspectiva, entendiendo la evolución como un “Menú fijo” que se mantiene durante los años y va mejorando, investigando e innovando hasta hacer brillar el producto. Y, por otra parte, entender su progreso como un “Menú cambiante” que se reinventa constantemente con nuevos platos, nuevas creaciones y que pone la novedad en el centro de la oferta gastronómica.

Durante su intervención, la chef del restaurante estrella Michelin ‘A Tafona’ (Santiago de Compostela) Lucía Freitas celebró que “en nuestro I+D está mejorar y cada día hacerlo mejor, es parte de la evolución, por eso hacemos ese estilo de cocina tan propio, con platos que siempre están en el menú y otros los voy cambiando. Mi huerto me marca mucho ese cambio de menú, es el que da mis platos. Me gusta tener también uno de pescado azul, varios platos de marisco y mucho vegetal. Eso fue una evolución mía, antes no me atrevía a tener tres o cuatro platos vegetales”.



Por su parte, el chef asturiano Nacho Manzano del restaurante ‘Casa Marcial’ (Arriondas, Asturias) con dos estrellas Michelin destacó que “Una cosa muy mágica que es hacer cosas nuevas. Los platos en mi caso tienen una vigencia, tienen que fluir, y en la imperfección está parte de la magia de lo que hacemos”. A lo que añadió que “a veces no es la reinvención, es mejorar lo que haces. Hay platos que salen llenos de imperfecciones, pero tienen esa frescura que hace que se produzca esa química”.



El reconocido chef cántabro Jesús Sánchez, tres estrellas Michelin de ‘Cenador de Amós’ (Villaverde de Pontones, Cantabria) defendió que “la técnica tiene valor dependiendo de las manos en las que esté. Si la técnica está en manos de un cocinero que no transmite el sabor, que no cocina rico, que tiene una línea de cocina menos sabrosa, el resultado será otra cosa”. Además, puntualizó que “uno de los pilares de un restaurante tiene que ser la mejora continua en todos los aspectos: en la cocina, en las relaciones laborales, en la selección de proveedores, en estar atento a tu entorno. Nosotros tenemos como pilar fundamental la excelencia y una de las consecuencias de eso es tener la mejora continua como objetivo.”



Por último, Nacho Moreira el chef del restaurante coruñés la Esquina de Valentina destacó que "a la hora de idear un menú, hay aspectos, que van más allá de los propios ingredientes y que tienen una base más antigua de la que pensamos. La innovación y la evolución están muy marcadas por la propia educación alimenticia que recibimos desde niños y la cocina de nuestra infancia, de nuestras madres y abuelas”. Y añadió que “en mi caso concreto, en el primer restaurante que trabajé fue en Francia y eso marcó mucho el tipo de cocina que hago, pero siempre manteniendo el arraigo, la esencia de mi casa y de mi tierra, Galicia”.



Gracias a este apasionado encuentro, estos cinco chefs Alhambra, han podido desarrollar en profundidad el valor de la gastronomía y es que para Cervezas Alhambra el principal ingrediente a la hora de abordar la cocina es el tiempo. Tiempo para conocer de dónde surgen las ideas de cada creación, para preocuparse por escoger los mejores ingredientes y para innovar cada día en la manera de hacer las cosas.