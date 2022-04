La Xunta estudia cambiar las normas de habitabilidad en Galicia para convertir bajos vacíos en viviendas

La Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda ha llevado este martes al Observatorio da Vivenda de Galicia un informe para modificar las normas de habitabilidad en la comunidad y convertir bajos vacíos en viviendas.





Según ha relatado la conselleira Ángeles Vázquez, "muchos bajos en las ciudades" se encuentran cerrados en estos momentos porque "no hay demanda del comercio". Ante esta situación , la titular de Vivenda ha argumentado que la consellería "algo tenía que hacer al respecto", por lo que se creó una comisión en la que están presentes técnicos del Instituto de Vivenda e Solo y del Colexio de Arquitectos y, así, este martes han trasladado al Observatorio un informe para modificar las normas de habitabilidad en Galicia.





En todo caso, ha explicado que este cambio de norma no significa "que cambien las condiciones dentro de la vivienda", pero sí pretende salvar "ciertos peldaños" que, ha asegurado, "no hacían posible que esos bajos se convirtiesen en viviendas".





En ese sentido, ha puesto como ejemplo "la protección de vistas" y el espacio que hay que dejar para poder considerar vivienda.





Asimismo, Vázquez ha señalado que esta modificación no se puede realizar "de manera indiscriminada" ni puede ser "en todos los sitios".





Por eso, ha avanzado que tenderán la mano a los ayuntamientos para que "puedan tener un anexo y ellos mismos delimiten las zonas en las que no haya que tener esa protección de vistas, por ejemplo, para una cocina".





Pese a esto, ha valorado que "eso no quiere decir que no haya intimidad", pero ha reconocido que "no tiene sentido tener tantos bajos en ciertas ciudades que estén vacíos" y no se puedan convertir en vivienda.





Así, ha notificado que, junto con eso, "también sería una modificación para el cambio de uso de bajos comerciales para vivienda".