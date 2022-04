La Xunta esperará al "texto definitivo del decreto" de retirada de mascarillas para dar directrices en colegios

La Xunta de Galicia esperará a conocer "el texto definitivo del decreto" que apruebe el Consejo de Ministros este martes sobre la retirada de mascarillas en interiores para dar instrucciones a los centros educativos al respecto, aunque confía en que pueda materializarse este paso.





Así lo ha manifestado el conselleiro de Cultura e Educación, Román Rodríguez, a preguntas de los medios en un acto en Santiago de Compostela este lunes. "Ojalá vayamos hacia la normalidad en todos los aspectos de nuestra vida cotidiana, también en el ámbito educativo", ha señalado.





Sobre las medidas que regirán en los colegios gallegos, que este martes retomarán la actividad lectiva, desde este miércoles 20 de abril cuando está previsto que entre en vigor la retirada de mascarilla en interiores, salvo excepciones, el conselleiro de Educación ha apostado por "esperar a ver lo que dice el texto definitivo para, a partir de ahí, evaluar".





"Estamos acostumbrados, en el ámbito educativo, a que los textos, hasta que estén publicados, no se puede fiar uno de ellos", ha dicho Román Rodríguez, para poner como ejemplo el borrador de los currículos escolares.





Al respecto, Rodríguez ha explicado que lo que se conoce "por los medios" es que "se suprime la obligatoriedad de tener la mascarilla en interior, obviamente también en los centros educativos", y que "se mantiene en unos espacios muy acotados", como hospitales y residencias. Sin embargo, ha apostado por "ver qué se escribe al final y, a partir de ahí, tomar medidas".





En todo caso, el conselleiro ha asegurado que la mascarilla "no es la única medida antiocovid" de los centros educativos y que, "en función de como evolucione esta situación y pensando sobre todo en el curso que viene", la Xunta "ajustará el resto de medidas" de cara a septiembre.





Finalmente, Román Rodríguez ha afeado que todavía no se haya producido "ninguna declaración" por parte del Ministerio de Educación sobre esta cuestión.





RECOMENDACIONES

Sobre la retirada de mascarillas en interiores, en declaraciones a Europa Press, el médico adjunto del servicio de enfermedades infecciosas del Complexo Hospitalario Universitario A Coruña (Chuac) Álvaro Mena ha comentado que Galicia está preparada para dar el paso ya que la situación epidemiológica actual, con aumento de hospitalizados por la Covid-19, no tiene "nada que ver con otros periodos de años anteriores". "Lo recomendable es que la gente tenga cierto grado de prudencia", ha afirmado.





Por ello, el doctor Mena apela a que la retirada de la mascarilla la lleve a cabo la gente "con un cierto sentido común", por lo que ha apelado a la "necesidad de autoprotección".





Con respecto a espacios con alta concentración de personas como los centros educativos, el doctor Mena ha apuntado que se trata de lugar con mucha gente, pero ha matizado que en edad pediátrica la Covid no ha tenido un impacto grave. Por ello, ve "razonable" que "poco a poco se vaya retirando la mascarilla a niños".





Como médico, considera que "no es necesario el uso de mascarilla en niños", pero puntualiza que se deben proteger a los "vulnerables", ya sea de la Covid-19 como de otros virus. Sobre otros lugares, como universidades, Álvaro Mena ha indicado que "no tiene sentido que una persona porte mascarilla en la universidad y en la cafetería --de la misma o de fuera-- no sea necesario".





Por ello, insiste en que en un aula no puede haber limitaciones "que no existen en la vida social" y en el "día a día". Con todo, ha insistido en cuidar a las personas vulnerables, como los pacientes en hospitales y residentes de centros sociosanitarios.





De este modo, apela a "actuar con sentido común" una vez que el Gobierno determine la retirada de mascarilla en interiores. Tras recordar que las "normas hay que cumplirlas", advierte de que "que se retire no quiere decir" que "exista la posibilidad" de mantenerla en caso de que así se quiera hacer. Por ello, insta a tener "la información y tomar la decisión adecuada". "Si creen que el riesgo es alto se pueden poner la mascarilla", sentencia.





En relación a la retirada de las mascarillas en interiores, el profesor emérito de Medicina Preventiva y Salud Pública Juan Jesús Gestal Otero manifestó a Europa Press que "se dan las condiciones para retirarlas con seguridad".





Así, señaló que "en la hostelería de hecho hace ya tiempo que en realidad no se utiliza", aunque en la actualidad es obligatoria salvo en el momento de ingerir comida o bebida. "Nos la ponemos para entrar, pero en cuanto nos sentamos la retiramos; miramos y vemos que estamos todos sin mascarilla; nos la ponemos de nuevo si vamos al aseo, y también al salir", indicó.





Sobre el anuncio de las autoridades sanitarias de retirar la obligatoriedad de su uso en interiores, Gestal considera que se trata de "una decisión acertada y prudente". No obstante, ha puntualizado que "en hospitales y en residencias de mayores, así como en el transporte aún debe mantenerse por un tiempo". "Y aquellas personas que se sientan mas seguras llevándola durante más tiempo pueden hacerlo", ha concluido.