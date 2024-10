Xunta e Cogami reafirman o seu compromiso para a integración laboral de persoas con discapacidade

O conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, visitou as instalacións da Confederación Galega de Persoas con Discapacidade (Cogami), onde estivo acompañado polo secretario xeral de Emprego e Relacións Laborais, Pablo Fernández, e mantivo un encontro co presidente desta entidade, Anxo Queiruga, o vicepresidente, Ramón Sestayo, e con outros representantes. Alí subliñou que o emprego inclusivo e en igualdade de condicións é unha prioridade do Goberno galego e destacou o contacto permanente da Xunta con centros especiais de emprego (CEE) como os de Cogami.



Nesta liña, salientou os máis de 26 millóns de euros que o Goberno galego destina este ano ao labor dos centros especiais de emprego e o programa de formación dual que ten a Xunta nestas entidades e co que na última convocatoria de axudas destinada a este fin apoia a inserción laboral de 90 persoas con discapacidade intelectual ata o 2027.



O conselleiro tamén fixo referencia ás achegas de emprego con apoio coas que se financia a contratación de preparadores laborais para persoas con discapacidade ou en situación ou risco de exclusión social nunha empresa e engadiu ademais que dentro do programa Galicia Emprega se dedican en exclusiva 3 millóns de euros á contratación de persoas con discapacidade e en risco de exclusión.



Outra das medidas para dar pulo ao emprego inclusivo, igualitario e solidario que está a desenvolver o Executivo galego é a segunda Estratexia galega da economía social Horizonte 2027, que busca posicionar esta fórmula empresarial con medidas para xerar 4.000 empregos e crear 400 novas entidades.



Ademais, o conselleiro puxo de relevo o importante labor que realiza Cogami, integrada por máis de 50 asociacións, a prol da inclusión, orientación e formación para o emprego de persoas con discapacidade. De feito, conta con once iniciativas empresariais de economía social baixo a fórmula de centros especiais de emprego.



Contratación reservada

Durante a visita, o conselleiro puxo de relevo a importancia de entidades como Cogami na contratación reservada na que Galicia é referente, co gallo de que participen de xeito exclusivo nos seus procesos de licitación empresas de inserción ou centros especiais de emprego de iniciativa social. A finalidade, dixo, é brindar maiores oportunidades de emprego de calidade ás persoas en situación ou risco de exclusión social ou que presentan máis dificultades para o acceso ao mercado laboral.



Neste sentido, José González insistiu en que o compromiso do Executivo galego con entidades como Cogami é total e, en contraposición, defendeu a necesidade de máis atención e recursos por parte do Goberno central para este colectivo. Neste contexto, expuxo que a Xunta está atenta á evolución e xestións do Executivo estatal en relación co anteproxecto de lei integral de impulso da economía social que está a preparar co fin de que entidades como Cogami estean adecuadamente representadas.