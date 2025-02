A Xunta aposta por revisar os protocolos para protexer de agresións ao persoal sanitario

O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, admitiu este venres que as agresións que sofre o persoal sanitario son “un problema complexo” e apostou por revisar os protocolos e reforzar a seguridade. Así se pronunciou en referencia á agresión que sufriu nos últimos días un enfermeiro no Complexo Hospitalario Universitario da Coruña (Chuac) por un paciente.



O titular do Executivo galego fixo fincapé en que existen varias liñas de actuación para solucionar este problema, en concreto referiuse a reforzar a seguridade tanto en medios humanos como en recursos, así como a revisar os protocolos “para ver se hai algo que mellorar”.



“Isto é algo que nos incumbe como sociedade, pensar por que está a aumentar o número e a gravidade da situación na que chegan algunhas das persoas que cometen estas agresións. Por tanto, insisto en que este é un tema complexo”, esgrimiu.



Con todo, insistiu en que acompañarán as denuncias que se produzan e as que hai que facer de oficio, porque “hai que saber” que ante unha agresión “hai responsabilidades penais”. Ademais, incidiu en que os profesionais do Sergas son profesionais da Xunta e, polo tanto, farán “todo o posible” para minimizar esta situación.

“Mala praxe”



Doutra banda, Rueda tamén se pronunciou sobre un informe emitido polo Defensor do Pobo sobre o Sanatorio Hestia A Robleda, un psiquiátrico privado en O Pino (A Coruña), no que constatou varias situacións de “mala praxe”, contencións mecánicas inxustificables e acusacións de abuso sexual.



Preguntado respecto diso, asegurou que “comprobarán” estas circunstancias e “actuarán en consecuencia” se é preciso, detallou. “Non hai ningunha denuncia penal nestes momentos, pero comprobaremos todo o que se di no informe e se hai que actuar, actuaremos. Primeiro, porque é o que hai que facer e, segundo, porque hai persoas da sanidade pública derivadas alí”, concluíu.

Entre as liñas de actuación atópase o reforzo da seguridade en medios humáns e recursos



Sobre este asunto, a asociación O Defensor do Paciente comunicou á Fiscalía as neglixencias que, segundo o informe do Defensor do Pobo, prodúcense no sanatorio. En concreto, a presidenta da entidade, Carmen Flores, púxose en contacto co fiscal xefe de Santiago de Compostela, Osvaldo Bonilla, para solicitar que investigue e depure “responsabilidades”, tamén na Xunta, por “abandono de funcións”.



O Defensor do Paciente considerou que “non se pode alegar descoñecemento” do Goberno galego, do que cre que se incorreu “nun presunto delito de abandono de funcións”.



“Debe caer todo o peso da lei tanto aos infractores como aos que co seu cargo de coidado deixaron que pasasen este tipo de vergoñosos abusos coa indefensión dos que estaban para tratarse”, asegurou Flores.