Teté Delgado: "Es un orgullo y una responsabilidad dar el pregón en Malpica"

María Teresa Delgado, más conocida como Teté Delgado, es una conocida actriz, cantante y presentadora. Nació en Ferrol, A Coruña, y hemos podido verla en teatro en obras como "Sé infiel y no mires con quién", "El intercambio" o "Sofocos plus". Este 2022 estrena "El amor enamorado", donde se mete en la piel de la mismísima Venus. Será la encargada de dar el pregón, este 26 de agosto, en las Festas do Mar de Malpica. En esta entrevista cuenta lo que significa para ella el municipio y repasa su trayectoria personal y profesional.

¿Qué significa para ti dar el pregón en las Festas do Mar de Malpica?

Pues mira, primero me pareció raro porque yo no recordaba ningún pregón, y al final, creo que voy a ser la tercera pregonera de Malpica. Fue una sorpresa, además, siento mucho orgullo y mucha responsabilidad, porque cuando trabajas para los de casa impone un poco más. Yo no nací en Malpica pero llevo yendo por allí desde bebé, ¡aprendí a nadar en Malpica! Es un paraíso, para mí es un lugar especial.

Después de unos años de pandemia, Malpica vuelve a celebrar por todo lo alto estas fiestas, ¿cómo esperas encontrarte al público?

Pues espero encontrarlos con muchas ganas de pasarlo bien y con ganas de mucha fiesta porque Festas do Mar es la gran fiesta de Malpica. Después de dos años, consiguieron un presupuesto muy alto y está todo el mundo encantado con el cartel. Yo especialmente, tengo muchas ganas y mucha curiosidad de disfrutar con el tributo a Queen. Ahora realmente sí que se hacen unas fiestas para todo el mundo, además de la verbena que es imprescindible, hay opciones para todos y eso me hace muy feliz. Cada año deseo que se vuelva a celebrar la procesión de las Festas do Mar como eran antes: con gente en los barcos y con los fuegos, tal y como lo recuerdo de toda la vida. Sé que es difícil por todo lo que pasó, pero sueño con ello.

¿Cómo va tu carrera en la actualidad?



Ahora mismo estoy de gira con una función, con un clásico de Lope de Vega que se llama "El amor enamorado". Estuvimos en el Festival de Alcalá, en Cáceres, en el Festival de Teatro Clásico de Almagro, etc. Es una especie de medallita que me cuelgo, ya soy actriz, ya pasé por Almagro, estoy haciendo un clásico... ¡Y lo estoy disfrutando muchísimo! Es una maravilla trabajar con los compañeros que tengo y con el director. Es una comedia mitiológica, que se lleva a cabo en Galicia, por lo que espero que nos contraten mucho por aquí, por el momento estamos en Ferrol.

Además, estoy esperando el estreno, que supongo que será ahora en septiembre o quizás ya para octubre, de un programa que hicimos para la TVG que se va a llamar "Incombustibles". Un formato para favorecer el envejecimiento activo y quitar el estigma de la palabra viejo. Va a ser un programa con banda de blues en directo y contaremos con expertos que hablen del tema. Se va a realizar de una manera muy divertida, para mejorar la vida de las personas mayores. Es un colectivo que en muchas ocasiones se aparta, y hay que favorecer el envejecimiento activo. Yo ya tengo 57 años, hay que empezar a saber por dónde van a ir los tiros cuando seamos mayores. Hay un montón de opciones que hacer al dejar de trabajar, esperamos con el programa ser un soplo de aire fresco.

Por si fuese poco, haces cosas tan variopintas como oficiar bodas civiles...

¡Ah pues sí! El sábado pasado tuve la oportunidad de casar a una pareja de amigos, ¡a los amigos no les cobro! Es algo que ahora mismo tengo un poco abandonado porque empecé trabajando con un florista que me ofrecía para las bodas que él organizaba y ahora tengo que dirigir todo por mi cuenta. Lo que pretendo es trabajar todo lo que pueda en Galicia, tengo muchas ganas de trabajar en mi tierra, en mi casa, lo que pasa es que mucha gente todavía no sabe que vivo en A Coruña y ya llevo 10 años aquí.

Conseguiste además hacerte un hueco con tu banda Teté y los Ciclones. ¿Cómo os va?

Mi banda ahora mismo se encuentra en un momento de impasse. Yo vivo en Galicia, dos de los integrantes en Madrid y otra en Sevilla, entonces, cada vez es mucho más difícil organizar un concierto. Estamos en un momento en el que nos pueden llamar para algún concierto en especial pero no estamos muy activos. Tuvimos épocas realmente muy activas pero ahora mismo está complicado. La culpa la tiene, en cierto modo, que yo me encuentre haciendo teatro constantemente. Así que, entre el teatro y la distancia, los Ciclones están un poco parados, pero tengo ganas de montar algo, a poder ser, en Galicia, para poder compaginarlo.

¿Cómo ves el panorama cultural gallego?

Pues no sabría decir muy bien, porque estoy aterrizando todavía, llevo una temporada de un lado a otro y no me entero muy bien de lo que pasa en ningún sitio. Espero poder empezar a echar raíces aquí y enterarme bien de cómo está el panorama gallego, pero creo que la creatividad en Galicia es algo innegable y que salen artistas de todas partes y muy buenos.

Si tuvieses que destacar algún momento de tu carrera profesional, ¿con cuál te quedarías?

Con la función de "Gorda", apredí muchísimo trabajando con Tamzin Townsend, la directora de la obra. Me cambió la vida en relación a cómo me veían en el mundo del espectáculo. Me dio la oportunidad de demostrar que además de hacer comedia, sé hacer otras cosas. "Gorda" era una comedia pero con mucha acidez y mucha mala leche por debajo, trabajé con unos actores espectaculares y me impulsó a dar el paso y poder hacer más cosas con un poco más de envergadura. Fue un antes y un después en mi vida. Paramos de hacer "Gorda" porque Luis Merlo tenía que hacer otra función, fue un éxito muy grande y le tengo realmente mucho cariño.