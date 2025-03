Sánchez arropa a Besteiro y sostiene que Feijóo no es capaz de liderar la oposición en España

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha acusado este domingo al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de no ser capaz de liderar la oposición en España “porque no sabe”,

“El señor Feijóo no solo no es presidente del Gobierno porque no quiere, tampoco es el jefe de la oposición porque no sabe”, ha espetado Sánchez durante su intervención en el XV Congreso del PSdeG, celebrado en Santiago de Compostela.

Ha lamentado el líder de los socialistas la situación actual de la política estatal en la que la oposición al Gobierno se está dejando ver “sin ideas, sin dirección y sin escrúpulos”.

El jefe del Ejecutivo y dirigente socialista ha reprochado también el papel que el PP está jugando en este momento puesto que parece que “no hay nadie al volante” ya que “dan volantazos” sin un rumbo fijo.

“En la oposición unos días dicen sí y unos días dicen no”, ha censurado Sánchez, que ha contrapuesto esa política de una de cal y otra de arena con la acción de su equipo, que con las medidas implementadas desde el Consejo de Ministros ha conseguido, ha dicho, que España cree riqueza y empleo.

Sánchez ha tenido que hacer un receso en su discurso debido a la indisposición de una mujer en la sala.

Al igual que le había ocurrido en una convención política del partido en A Coruña, donde Sánchez también dejó de hablar por un ataque epiléptico vivido en la sala, en Santiago, al percatarse de la situación, ha hecho lo propio y ha pedido que fuese un médico, si es que entre los presentes había alguno.

Al comprobar que sí había facultativos y enfermeras, ha quedado a la espera de lo que ocurría.

Transcurridos unos minutos, ha deseado a la mujer, de la que ha dicho que se llama Olalla y salió en camilla, una "pronta recuperación".