Rueda ve que el “estilo Ayuso” funciona en Madrid y no considera que sea un problema para Núñez Feijóo

El presidente de la Xunta y líder del PP gallego, Alfonso Rueda, ve acreditado que el “estilo” de su compañera y presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, funciona en su Comunidad, y considera que, aunque “diferente” de las formas políticas del líder nacional del partido, Alberto Núñez Feijóo, que reivindica un perfil moderado, a este no le supone “un problema” porque “no es en absoluto” inseguro.



En una entrevista concedida a Europa Press, el presidente gallego, cuya trayectoria política estuvo ligada a Feijóo desde el año 2006 hasta su marcha a Madrid, fue preguntado acerca de si considera a su ahora jefe de filas estatal más próximo al “estilo Ayuso” o al del mandatario andaluz Juanma Moreno. Y respondió que Feijóo tiene “su propio estilo”.



“(En el PP) somos personas diferentes y creo que hay muchas menos contradicciones de lo que se quiere hacer ver. Hay más coincidencias, aunque cada uno tenga su estilo y su forma de entender las cosas. Pero hay muchas más cosas que nos unen de las que nos separan”, sentenció.



Sobre si considera que Feijóo debería hacer algún tipo de llamada a capítulo a Ayuso por sus posicionamientos, que podrían desdibujar su imagen de moderado, Rueda replicó que a Ayuso “en Madrid no le ha ido mal con su estilo” y se muestra convencido de que dentro del PP “se sabe distinguir perfectamente”.



“Estoy seguro de que hablan mucho internamente, me consta”, proclamó, convencido de que para Feijóo el “estilo Ayuso” no supone un problema. Esta circunstancia, dice, “se puede dar en líderes inseguros”, pero Rueda considera que su antiguo jefe en la Xunta “no lo es en absoluto”.



En relación al decreto de ahorro energético impulsado por el Gobierno, Rueda lo identificó con “medidas cosméticas”, pero aún así dice que “la ley hay que cumplirla” y se reafirma en que Galicia lo hará. En todo caso, respeta que Ayuso haya decidido analizar “si ve motivos para recurrir la norma” al Tribunal Constitucional (TC).



“Está en su derecho”, aseveró, antes de añadir que no sabe si a su compañera le gusta “más o menos” que a él el decreto estatal. “A mí no me gusta nada, pero la ley no nos va a quedar más remedio que cumplirla”, esgrimió.



Durante la entrevista, Rueda se mostró “muy optimista” con respecto a las posibilidades de Feijóo de entrar en La Moncloa. “La sensación está en la calle”, sentenció, al tiempo que evitó posicionarse acerca de, si llegado el momento el líder del PP no obtiene la mayoría necesaria para gobernar, vería mejor un pacto con Vox o nuevas elecciones.



“Vamos a intentar que no sea necesario pactar con nadie”, apeló, antes de citar el ejemplo de Andalucía y de recordar que se pidió “confiar” en el PP y Moreno logró la mayoría absoluta.



Pese a que le pueda tocar confrontar con dirigentes de su partido como Moreno, por ejemplo, Rueda asegura no tener “ninguna duda” de que siempre estará alineado con los intereses de Galicia cuando se avance en el debate de la reforma de la financiación autonómica, convencido de que “el secreto” es “conseguir un modelo” en el que todas las comunidades “ganen un poco”.