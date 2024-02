Rueda promete no meter a Galicia "en caminos sin salida": "Vamos a evitar los follones que vemos desde aquí"

El candidato del PPdeG a la presidencia de la Xunta, Alfonso Rueda, se ha comprometido este sábado en Pontevedra a no meter a Galicia "en caminos sin salida" y a "evitar los follones" que, ha asegurado, se ven desde aquí.



Ante una repleta plaza de toros, Rueda ha defendido que Galicia no es "más que nadie", pero "tampoco va a ser menos". "Aquí la 'vaquiña' por lo que vale", ha manifestado, antes de señalar que este es "un mensaje que Pedro Sánchez tiene que tener clarísimo".



"Aquí no hay que traer modelos de fuera que crispan. Aquí tenemos un modelo propio que funciona y queremos reivindicarlo; es el que nos gusta y es el que funciona", ha afirmado.



Tras la intervención del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y del líder del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo, al que Rueda ha agradecido que le haya dejado concluir este acto, ha aprovechado para recordar que en las pasadas elecciones generales, Galicia le dio a Feijóo "el mayor apoyo que tuvo en España" y se ha mostrado convencido de que cuando concluya la legislatura, "que no depende de Feijóo, ni de Sánchez", sino "de Puigdemont", Galicia dirá "con más fuerza que nunca" que quiere que sea Alberto Núñez Feijóo el presidente del Gobierno. "Pero el 18 de febrero diremos que todo lo que tienen allí no queremos que venga para Galicia", ha insistido.



Lleno en la plaza de toros

Además, Rueda ha dado especial importancia al lleno que este sábado presentaba la plaza de toros de Pontevedra -- 12.000 personas, según los organizadores-- y que, al igual que en el año 2009, en el 2012 y en el 2016, cuando los populares visitaron el coso pontevedrés y acabaron ganando las elecciones autonómicas (en 2020 no organizaron este acto debido a la pandemia), cree que este 2024 los llevará de nuevo a San Caetano.



"Esto supone muchas cosas, una enorme responsabilidad, que asumo. Hoy aquí soy consciente de todo lo que supone y os digo a las miles de personas que estáis aquí, que vinisteis porque hoy era importante estar aquí, que el apoyo que me estáis dando va a servir para algo, el cariño que estoy sintiendo va a ser devuelto con todo mi esfuerzo y el de la candidatura. Necesitamos este impulso. Es importante para el objetivo que tenemos, que es la mayoría absoluta. Yo me comprometo en este primer fin de semana de campaña, cuando quedan 15 días para las votaciones, que trabajaremos, haremos propuestas y estaremos empujando por Galicia", ha proclamado.



A continuación, Rueda ha asegurado que se presenta a estos comicios "orgullosamente convencido" de que, pese a que "hay personas que se presentan con mucho ego, que no sirve para solucionar problemas", la política "sirve para otras cosas". Por eso, ha defendido que se presenta con "mucha humildad" y "desde la normalidad".



En esta línea, ha explicado que él "no puede hacer nada en solitario", por lo que ha pedido a todos los presentes, entre los que se encontraba su equipo de gobierno en la Xunta, "ir todos juntos a por todas".



Entre los aplausos de los asistentes, el líder de los populares gallegos ha reconocido que se encuentra "animado" de cara a esta campaña para trabajar por "una Galicia unida", donde la gente "se entiende perfectamente en dos idiomas", que "no son divisiones".



En este punto, ha reivindicado "el valor de la palabra dada". "No vale decir una cosa pensando que la gente se va a olvidar. Nosotros tenemos 872 medidas en el programa electoral, todas testadas por quien tiene que recordarlas. Si no hay dinero para alguna es mejor no ponerla, si no se pueden pagar no se ponen en el programa electoral", ha aseverado.



En este contexto, ha defendido que quiere "seguir siendo el presidente de Galicia, que gestiona sus cuentas públicas y que no gasta lo que no tiene".



Medidas propuestas

Entre las medidas que proponen los populares, Rueda ha recordado que los jóvenes "van a tener la mejor educación gratuita, desde que entran en una guardería hasta que salen de la universidad".



También ha dicho que quiere ser el presidente de la Galicia que "respeta a sus mayores", el que "invierte 1.300 millones de euros más en sanidad que el bipartito, así como el de la Galicia que "une el interior con las ciudades", que "se muestra orgullosa al mundo para decir que vienen turistas", en definitiva, "la Galicia que funciona, la Galicia que tiene confianza, unida, que aprovecha la experiencia, que tiene soluciones y que va a seguir" si la ciudadanía opta el 18 de febrero por la papeleta del PPdeG.



Por todo ello, ha pedido el voto, entre otras cosas, para que se "respete la igualdad de todos los ciudadanos" y que "se respeten las instituciones", especialmente, ha afirmado, "la justicia". "Nos guste o no lo que diga. Que aprenda la izquierda, esos ataques indecentes que está haciendo a la justicia, y que respetemos la Constitución y el Estatuto de Autonomía", ha demandado.



A renglón seguido, ha prometido una campaña "de propuestas", aunque ha apuntado que sabe que va a ser "insultado", pero "la gente está esperando a escuchar algo distinto" que, a su juicio, pasa por una campaña "de ilusión".



"Ya sé que hay muchos que decís que tenemos que dar caña. Dejad que nos den caña ellos, alguien tiene que hacer una campaña en serio; la caña de verdad hay que darla el 18 de febrero. Ese será el día de demostrar que hacemos las cosas bien", ha manifestado.



"Quiero decirle a todo el mundo que la unidad funciona; que el respeto funciona; que la responsabilidad de los que tenemos que gobernar funciona; que la normalidad de Galicia funciona; que el 'sentidiño' funciona; que la humildad es lo que funciona; que el esfuerzo individual y colectivo, todos a una, convencidos, funciona. En definitiva yo quiero decir que Galicia funciona", ha concluido.