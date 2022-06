Rueda mantiene la oferta del PPdeG de que "gobierne la lista más votada", pero "con todas las consecuencias"

El presidente de la Xunta y del PPdeG, Alfonso Rueda, ha mantenido la "oferta", en lo que a Galicia se refiere y a un año de las municipales, para que "gobierne la lista más votada", pero ha advertido de que "si se hace, (se hace) con todas las consecuencias, no solo dónde 'me' convenga".





A preguntas sobre las informaciones que apuntan que el PP facilitaría que gobierne el PSOE si los socialistas lo hacen en Andalucía --en caso de que la aritmética lo permita-- y sobre si, en ese caso, la formación popular apoyaría en Ourense que gobierne el PSdeG; Rueda se ha remitido a que queda un año para las elecciones municipales y que mantiene la "oferta" de que "gobierne la lista más votada".





"Es lo normal, lo lógico y lo que todo el mundo entendería muchisimo mejor. Cuando me refiero a todo el mundo y a la mayoría, es porque estoy seguro de que cuando la gente va a votar, va a votar pensando que le gustaría que gobernase a quien vota", ha expresado.





Así las cosas, Rueda ha señalado que "queda un año y mucho tiempo" para hablar. "Eso sí, si se hace, se hace con todas las consecuencias, no donde me conviene sí y donde no me conviene, no. Las reglas de juego son iguales para todos", ha sentenciado el mandatario gallego.