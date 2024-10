Rueda llama "policía del gallego" a Pontón, que le acusa de "bullying" contra la lengua propia

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha llamado "policía del gallego" a la líder de la oposición y portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, que le ha acusado de hacer "bullying" (acoso) contra la lengua propia de Galicia, durante la sesión de control al Gobierno en el pleno del Parlamento.



Un día antes de la reunión que el conselleiro de Cultura e Lingua, José López Campos, mantendrá con los grupos parlamentarios para abordar un pacto por la lengua, Pontón ha reclamado la derogación del denominado decreto del plurilingüismo aprobado en 2010, al que ha vuelto a referirse como el "decreto de la vergüenza".



Rueda ha replicado que el conselleiro expondrá "medidas concretas" de mejora para que "los neohablantes, sobre todo" quieran el gallego, como ofrecer más de cien cursos para la gente que viene de fuera de Galicia, o una programa de voluntariado lingüístico para grupos de conversación entre gallegohablantes y neohablantes.



Y ha lamentado que la actitud de Pontón sea la de "no cuenten conmigo" si no le gusta lo que López Campos le cuente mañana, porque solo quieren usar la lengua como "un instrumento de ataque político".



Así que ha dicho a la portavoz nacional del BNG que si quiere apostar por el conocimiento del gallego, el respecto a otras lenguas y el "multilingüismo" se pueden lograr "puntos de encuentro", pero no si se empeña en ser "una especie de policía del gallego, que a todos controla".



En ese caso, "vaya guardando la porra porque los gallegos en libertad seguiremos hablando en lo que nos dé la gana", ha advertido.



Pontón ha asegurado que su partido va a ir a la reunión de mañana con la "mejor de las disposiciones", pero si el tono del conselleiro es igual que al mostrado por Rueda en la sesión de control demostrará que la Xunta no quiere un acuerdo sino solo "una foto".



La portavoz nacionalista ha recordado el informe "demoledor" publicado recientemente por el Instituto Galego de Estatística (IGE) sobre el uso del gallego, que demuestra que esta lengua "se desangra" por las "políticas lingüicidas" de la Xunta, a la que ha instado a volver al consenso del Plan de Normalización Lingüística aprobado por unanimidad en 2004 en el Parlamento.



"Llevan 15 años de bullying (acoso) al gallego", le ha reprochado a Rueda, a quien ha recriminado también su participación en la manifestación de Galicia Bilingüe tres semanas antes de las elecciones de 2009 como "una indignidad que le perseguirá para siempre", por lo que le ha pedido que "rectifique" y deje de estar "tras la pancarta contra el gallego".



El presidente de la Xunta, por su parte, ha instado a Pontón a que no "frivolice" con el "bullying" (acoso) y ha defendido la "libertad" de elegir idioma frente al monolingüismo que cree que quiere imponer el BNG a través de a inmersión lingüística e igualar así a Galicia con Cataluña, "por debajo" en rendimiento escolar.



Por el contrario, la Xunta defiende el gallego como una lengua "hermosa y útil, de unión" y el "bilingüismo cordial" bajo la "premisa de la libertad", según Rueda, por lo que ha criticado que Pontón hable de esta libertad con un tono "despectivo".



"¿Pero de qué va, señora Pontón. De qué van ustedes? Imposición no, gallego sí; monolingüísmo no, bilingüísmo y trilingüísmo sí; nacionalismo e independentismo no y libertad sí", ha proclamado Rueda antes de acusar a Pontón de "apropiarse" de la lengua con el riesgo de terminar "ahogándola".