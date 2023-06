Rueda dice adiós a los conselleiros que se van a Madrid

El titular del Ejecutivo gallego, Alfonso Rueda, ha presidido este jueves la toma de posesión de su nuevo gobierno, con las incorporaciones de Elena Rivo como titular de la Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade y Alfonso Villares, como máxima autoridad de Mar. También ha supuesto la despedida del vicepresidente primero y hasta ahora titular de Economía, Industria e Innovación, Francisco Conde, y de la titular de la cartera marítima, Rosa Quintana, que se incorporan a las listas del PP al Congreso por la llamada del presidente Alberto Núñez Feijóo.



"No creo que la política nacional sea mejor que la autonómica, pero estamos escribiendo las primeras líneas de un Gobierno central que atienda de otra manera, que tiene que ser mejor, las necesidades e intereses de Galicia", ha proclamado Rueda, quien también se ha referido a los "meses intensos" que quedan por delante al nuevo gobierno que este jueves ha tomado posesión, en el que será como mucho el último año de legislatura.



No en vano, además de los mencionados, otros tres conselleiros fueron recolocados en sus puestos, con el ascenso de Diego Calvo a vicepresidente primero y Ángeles Vázquez a la Vicepresidencia Segunda, la primera mujer en la historia de Galicia que ocupa este puesto. En ambos casos mantienen sus anteriores competencias, mientras que María Jesús Lorenzana asume, desde este jueves, la Consellería de Economía, Industria e Innovación.



El Diario Oficial de Galicia (DOG) ha publicado la nueva estructura del Ejecutivo autonómico, así como los ceses de Francisco Conde, como vicepresidente primero, y de Rosa Quintana, tras 14 años ocupando la cartera de Mar. También incluye los nuevos nombramientos. De los cinco conselleiros que han incorporado nuevas funciones o han sido recolocados, tres han jurado sus puestos --Ángeles Vázquez, María Jesús Lorenzana y Elena Rivo-- y dos han prometido --Diego Calvo y Alfonso Villares--.



El acto en el Salón Nobre del Pazo de Raxoi --con distintas autoridades, incluido el alcalde de Santiago saliente, Xosé Sánchez Bugallo-- ha estado marcado sobre todo por un carácter emotivo, con el recibimiento de los nuevos conselleiros al "equipo", una palabra que se ha repetido en todas las intervenciones, así como el "compañerismo" y el conformar una "familia".



En este sentido, Rueda dejó claras las cualidades necesarias para formar parte de su ejecutivo: compromiso, trabajo y lealtad. "No puedo pedir más, no puedo pedir menos", ha proclamado en un discurso en el que ha asegurado que todas las personas que forman parte de su gobierno y que se han incorporado ahora "combinan estas tres cualidades": "Si no, no estarían aquí".



Diego Calvo se afianza

De esta manera, ha tenido palabras para todos aquellos que han llegado o han sido recolocados o ascendidos, como Diego Calvo, ahora vicepresidente primero, puesto que también ocupó el propio Rueda bajo la batuta de Alberto Núñez Feijóo. "Diego Calvo se afianza como pilar en el Gobierno. Es fácil trabajar con quien viene aprendido y con quien es capaz de aprender cosas nuevas muy rapidamente. Desde el primer momento no tuve ninguna duda de que lo iba a hacer bien y la Vicepresidencia Primera no es más que un reconocimiento al trabajo muy bien hecho, a un a lealtad probada y a su capacidad de trabajo", ha subrayado.



En cuanto a Ángeles Vázquez, ha subrayado que será la primera mujer en la historia de Galicia que asuma una Vicepresidenta de la Xunta. "Tenía que ser ahora, probablemente; tenía que haber sido antes, probablemente también. Pero es ahora y es con la persona idónea, igual que podría haber sido con cualquiera de las mujeres que integran este gobierno, pero va a ser Ángeles y creo que representando a sus compañeras perfectamente", ha declarado.



Sobre María Jesús Lorenzana, ha dicho que "cambia de competencias pero no de equipo". Así, ha destacado que "conoce" los mecanismos de la administración autonómcia y se ha mostrado seguro de que "va a saber lidiar igual de bien" estas nuevas competencias, sabedor de que no son "sencillas". "Me parece una garantía", ha aseverado.



Alfonso Rueda también ha dado el recibimiento a Alfonso Villares, de quien ha destacado su "experiencia" y manera de relacionarse con las administraciones; y a Elena Rivo, a quien ha agradecido que haya aceptado esta invitación que supone pasar en ciertos momentos por "situaciones complicadas".

Rosa Quintana y Francisco Conde, con los conselleiros que ocuparán sus puestos, Elena Rivo y Alfonso Villares /Álvaro Ballesteros / Europa Press



Despedidas

En las despedidas, destacó la "tranquilidad" que expresa Francisco Conde y agradeció sus despachos largos en los que le transmitía en detalle las materias que estaban abordando. Desveló que en el móvil lo tiene guardado como "Paco gabinete Feijóo" y brometó con que él sabía que eso "no tenía que cambiar".



"De Rosiña Mar", como la tiene registrada, ha destacado su trabajo por el sector desde un gobierno en el que ha estado, al igual que él, desde el inicio en 2009. Asimismo, se ha mostrado convencido de que continuará defendiendo el sector en Madrid y la ha colocado como la persona que "más sabe" de ello en Galicia, España y, probablemente, Europa.



Ella, que prometió aguantar las lágrimas en su despedida pero estuvo muy emocionada, destacó que la llamada de Feijóo que le supone "cambiar de puerto" y "nuevas tareas", así como subrayó la "generosidad de Rueda por prescindir de una amiga", aunque es "consciente" de que seguirá "sirviendo a Galicia allí donde la quieran colocar".



Conde agradeció la llamada de confianza de Feijóo y reconoció "sentimientos encontrados" por su marcha, una despedida en la que agradeció también el respaldo que le dio Rueda desde "el primer momento". Ahora, dijo, se propone defender a su provincia y "contribuir a que haya un cambio de ciclo en España".



"Selo galego"

Ya en la rueda de prensa posterior al primer Consello de la Xunta con el nuevo gabinete, Rueda se ha declarado "contento" de ver que hay "gente tan buena" que "probablemente podrían ser más" en el futuro Gobierno de España que él confía en que se "conforme" y que llevarán "ese sello gallego".



De este modo, ha deseado que un cambio de Ejecutivo servirá para que "asuntos absolutamente ignorados durante todo este tiempo sean por fin atendidos" por el Gobierno central. "Esto se convertía en una oportunidad", ha manifestado, tras esgrimir que su "deber" era cerrar la remodelación interna de forma rápida.



Rueda ha asegurado que estaba "muy satisfecho" con su gobierno, pero que también lo está con la posibilidad de ese "futuro gobierno de España". Y en cuanto a las nuevas incorporaciones, ha destacado que ya se sumaron a la reunión del Gobierno porque "aquí hay que empezar a trabajar desde el primer momento".