Rueda defiende su gestión tras un año de presidente: “No tenía sentido cambiar lo que estaba bien”

El presidente del PPdeG, Alfonso Rueda, celebró este domingo su primer año como presidente de la Xunta de Galicia defendiendo la “gestión continuista”, con “las políticas del presidente anterior”. “¡Faltaría más!”, proclamó, antes de remarcar que “eran buenas políticas” que “venían de cuatro mayorías absolutas”. “No tenía ningún sentido cambiar lo que estaba bien”, reivindicó durante su intervención el actual dirigente de la comunidad gallega.



En un mitin comarcal en el municipio coruñés de Culleredo, Rueda también aprovechó para valorar el trabajo de todos los conselleiros y de su única incorporación, el vicepresidente segundo y presidente del PP provincial, Diego Calvo. “Acerté completamente y el Gobierno mejoró”, festejó el mandatario.



En clave local, el líder de los populares gallegos destacó a las tres candidatas de su formación en el área metropolitana de A Coruña (Izaskun García, en Culleredo; Diana Piñeiro, en Cambre; y Loli Silva, en Oleiros), sobre las que ha asegurado que son “las tres mejores personas posibles” y les ha mostrado su apoyo: “Torres más altas han caído, tan solo hace falta tener ilusión, ganas y hacer propuestas para que la gente perciba que el cambio es posible”.



A ellas, y a todos los 313 candidatos del PPdeG, Alfonso Rueda les ha pedido que durante esta campaña trabajen con humildad para que donde gobiernan “la gente tenga nuevas razones para seguir confiando” y, en el resto, explicando por qué son “merecedores de esa confianza”.



Asimismo, este mediodía Rueda ha participó en la tradicional romería popular organizada por el PP de Poio en el monte Castrove, con más de mil asistentes, según los populares.



Allí, el presidente del PPdeG afirmó que “por mucho que quieran ocultarlo excusándose en que solo hablan de los asuntos de los ayuntamientos”, cada candidato del PSOE es “un candidato de Pedro Sánchez”.



Por eso, insistió en que “quien no quiera para España cuatro años más de ‘Sanchismo’ no puede escoger la papeleta socialista en estas elecciones municipales”. “Pedro Sánchez es quien más necesita los votos y no dudará en decir que cada voto en Poio al candidato socialista es un voto para él”, reiteró. De hecho, las críticas a la gestión de Pedro Sánchez fueron una de los asuntos que centraron el discurso de Rueda.



En cuanto al BNG, Rueda censuró que es el mismo “partido aliado” de los que “presentan asesinos en las listas electorales de los ayuntamientos donde asesinaron”. Así, Rueda hizo una referencia velada al hecho de que personas que formaron parte de ETA formen parte de las listas electorales de Bildu. Se trata de uno de los asuntos que está centrando la campaña electoral a nivel nacional.

Lista más votada

Además, en su intervención, Alfonso Rueda lamentó que la política a veces es “muy injusta” e impide gobernar “a quien gana las elecciones”: “Hace cuatro años Ángel Moldes hizo una campaña espectacular pero, como consecuencia de que algunos hicieron lo que dijeron que nunca harían, el resultado fue que quien a ganó se quedó en la oposición”.



Por eso, Rueda agradeció al candidato popular en Poio por no haberse desanimado y continuar “al pie del cañón”, algo que, aseguró, “solo lo hacen los mejores, la gente que tiene un objetivo claro, cree en él y no aspira a otra cosa”.



Durante esta tercera jornada de campaña, el líder de los populares gallegos también hizo parada en la localidad pontevedresa de Redondela y concluyó el día en Marín y en Tui. La presencia del líder de los populares gallegos en diferentes municipios de la comunidad durante la jornada de hoy es un reflejo más de que los partidos políticos ya se encuentran metidos de lleno en la actual campaña electoral.