Rueda acusa al Gobierno de "tomar el pelo" a los gallegos con la fecha de los trenes Avril

El presidente de la Xunta en funciones y líder del PP gallego, Alfonso Rueda, ha considerado este martes que “ya vale de tomar el pelo a los gallegos” respecto a la fecha de la puesta en funcionamiento de los trenes Avril y ha pedido al Gobierno “un poco de seriedad” al respecto.



Rueda se ha manifestado de este modo en declaraciones a los medios a su llegada a la Junta Directiva del PP en Madrid un día después de que el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, avanzase que la nueva fecha de Talgo para la entrega de los trenes Avril es el próximo lunes 8 de abril.



Con todo, el ministro apuntó que le resultaba imposible “comprometer una fecha exacta” para que el AVE llegue a Vigo.



Por ello, el jefe del Ejecutivo gallego ha reprochado que el ministro intente hacer “que sea un mérito decir que no se puede comprometer a ninguna fecha” pese a que antes de la campaña electoral en Galicia aseguró que los trenes llegarían antes de la Semana Santa, plazo que no se ha efectuado.



Según Rueda, la fecha dada a inicios de 2024, "no se cumplió": "Ahora resulta que tenemos que aceptar que sea algo bueno que ni siquiera tenga una fecha y no solo que no haya una data para que lleguen los trenes”, ha reprochado el dirigente gallego.



Además, ha vuelto a lamentar que todavía no se conoce qué tipo de convoyes circularán en Galicia ni tampoco el número de trenes pese a la relevancia y repercusión de estos datos tanto en el número de plazas como en el precio de los billetes.



Por ello, Rueda ha reclamado esta información que “no constatan de ninguna manera”.



“Ya vale de tomar el pelo, ya vale de no darle ninguna importancia a lo que le interesa a Galicia”, ha dicho el presidente autonómico, que le ha reclamado al titular de Transportes “un poco de seriedad”.



Además, ha ironizado con que Puente se queje de sufrir faltas de respeto por parte de la Xunta cuando, a su juicio, es él quién falta el respeto a Galicia.



“Desde luego, ahora lo está haciendo”, ha concluido Rueda.