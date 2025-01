Rueda acusa a Caballero de "echarle la culpa a la Xunta" cuando "tiene un problema que no sabe solucionar"

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha acusado al alcalde de Vigo, Abel Caballero, de "mentir" y de "echarle la culpa a la Xunta" cada vez que "tiene un problema que no sabe solucionar".



Así lo ha señalado este martes en la ciudad olívica tras ser preguntado por las declaraciones del regidor vigués, que ha vuelto a insistir en que el Gobierno gallego financia aerolíneas en el aeropuerto de Santiago de Compostela.



Alfonso Rueda ha dicho que esta "mentira" no es "nueva", indicando que la Xunta "no financia aerolíneas desde hace más de 12 años".



"Lo dije una vez y no obtuve respuesta, que ante esta acusación le retaba a que si demostraba que era así, yo dejaba el cargo, sino tenía que dejarlo él. No respondió porque sabe que no es verdad", ha reivindicado el presidente autonómico.



Rueda ha subrayado que la Xunta no financia aerolíneas y que lleva años solicitando a Aena que coordine, junto a las administraciones, los vuelos, para entender Galicia como un destino "único" con tres aeropuertos en un mundo "tan global". "Mientras, los que no solucionan sus problemas, seguirán mintiendo", ha sentenciado.