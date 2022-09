El PSdeG pide a Rueda que convenza a la CE de retirar el veto a la pesca de fondo

El secretario de Organización del PSdeG, José Manuel Lage, instó al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, a que acuda a Bruselas y convencer al PP europeo para que la Unión Europea retire la prohibición de la pesca de fondo, que afecta a 87 zonas del Atlántico norte, entre ellas, caladeros en los que faenan barcos gallegos.



“Viaje a Bruselas y defienda a Galicia. Eso es lo que se espera del presidente de los gallegos. Si no lo hace, será cómplice de la situación porque si no es capaz de convencer a sus compañeros del PP, que son mayoría en la Comisión, estaremos delante de un presidente sin peso político. Y ese no es el problema; el problema es que eso tiene repercusiones políticas para Galicia”, reprochó.



Asimismo, acusó a Rueda de no haber hecho “absolutamente nada” para “defender los intereses de la pesca gallega”, mientras el secretario xeral de los socialistas gallegos, Valentín González Formoso, “ha alcanzado un compromiso” en el viaje a Estrasburgo, en el que se reunió con el comisario de pesca de la Unión, “para que se revise el veto y para nuevos informes científicos”.

Un presidente ausente

Por el contrario, continuó, “el señor Rueda no hizo absolutamente nada”. “¿Quién estaba en las instituciones europeas? El secretario xeral de los socialistas gallegos”, defendió.



“En Bruselas quien tenía que estar era el presidente de la Xunta. El único que se preocupó por la pesca fue el secretario xeral de los socialistas gallegos. Creo que eso debería merecer una reflexión de si en este país tenemos presidente o tenemos presidente ausente”, señaló.



En todo caso, tendió la mano de los socialistas a Rueda para “acompañarlo a Bruselas”. En este sentido, aseguró que Formoso “está dispuesto a hacer con él lo que ya hizo esta semana y entrevistarse con todos los comisarios que fuese necesario”. “Tiene que ser capaz de tener una interlocución directa. Creo que es imprescindible”, insistió.



Precisamente, sobre la visita de Formoso a Estrasburgo, Lage reprochó las críticas tanto del PPdeG como del sindicato CIG, que el viernes censuraron que Bruselas comunicase el veto “unos días después de que el secretario xeral del PSdeG se reuniera con el comisario europeo de Pesca”.



Para el secretario de Organización del PSdeG, “ninguno de los que critican” a Formoso “pasó del Padornelo”. “Igual que los marxistas leninistas que no creen en la Unión Europea ni en la OTAN, ¿van a ser los que le den la solución a Galicia? Seamos serios”, sentenció.



Insistió en que “el único que se interesó por la pesca gallega fue el PSOE” y que los demás “comentan lo que pasa desde el sofá”.



Asimismo, Lage defendió que el Gobierno central “hizo los deberes” y “en sintonía con Francia” expresó ayer “su malestar por el cierre”. Insistió en que la posición de los socialistas gallegos “está pegada a los intereses de Galicia y de la pesca gallega”.



También Podemos Galicia instó a Alfonso Rueda, a defender ante Bruselas la “supervivencia” del sector pesquero gallego.



En un comunicado, la formación morada hizo un llamamiento a la “unidad” del conjunto de instituciones y organizaciones gallegas ante una decisión que, aseguran, “pone en jaque a cientos de pescadores y familias cuyos ingresos proceden íntegramente de esta actividad, suponiendo por tanto un daño importante a la economía del país”.