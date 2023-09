El PSdeG insiste en que Rueda convocará las elecciones “en función del interés electoral del PP”

La viceportavoz parlamentaria del PSdeG, Begoña Rodríguez Rumbo, insistió ayer en que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, convocará las elecciones autonómicas “en función del interés electoral” del Partido Popular (PP).



Así se pronunció en una rueda de prensa al ser preguntada por la entrevista concedida este fin de semana por Rueda a la Cadena Ser, en la que no puso fecha para los comicios pero matizó que una repetición electoral nacional “no le condicionaría”.



Al respecto, Rodríguez Rumbo subrayó que el presidente autonómico no decidirá la fecha de la cita con las urnas “en función de los intereses de los gallegos” sino del PP. En su intervención, la dirigente socialista también sostuvo que “si hay un estilo Rueda” por el momento no se le conoce. “Seguimos conociendo el estilo Feijóo, el seguidismo de Feijóo en el que cede siempre el protagonismo y no acaba de asumir que es el presidente del Gobierno gallego”, apuntó.



Frente a esto, la parlamentaria socialista dijo que Rueda “tiene que poner su impronta” y “cambiar el estilo que durante catorce años” hizo a Galicia “ser menos y tener menos recursos públicos”.

Baile de fechas



En la misma línea, el secretario xeral del PSdeG, Valentín González Formoso, señaló que el “baile de fechas” electorales del presidente de la Xunta “tiene claramente un interés partidario”. Así, argumentó que lo realiza “en función de cómo le va a Alberto Núñez Feijóo en Madrid y otra vez pasando por encima de los intereses de los gallegos”.



“Está dando una imagen lamentable de lo que es un Gobierno autonómico con capacidad autoorganizativa y también de autoconvocatoria de elecciones autonómicas”, criticó Formoso para quien se trata de un asunto que se ha convertido en “una comidilla general en el mundo político no solo a nivel gallego sino a nivel estatal”.



Por todo ello, el líder socialista pidió al presidente de la Xunta que “piense más en sus paisanos, en los vecinos y vecinas de Galicia que en su propio interés”. Al mismo tiempo, afirmó que el PSdeG “va a estar preparado sí o sí para que haya un presidente o una presidenta socialista el año que viene en Galicia”.



Así lo indicó a preguntas de los periodistas en un acto de inauguración del curso escolar en un centro educativo en A Coruña. Cuestionado también por las declaraciones de Rueda en las que señaló que “si alguien tiene que estar preocupado no es el PP” respecto a una posible entrada de Sumar en el contexto político gallego, González Formoso instó al líder del Ejectivo autonómico a “que se preocupe de hacer su trabajo”.

“Su trabajo es poner fecha a las elecciones autonómicas, que deje al resto de formaciones políticas hacer el suyo”, señaló. “Cuando estuvo a punto de convocarlas antes del verano indica que los nervios son presa de esa decisión”, apostilló.

BNG como alternativa

El viceportavoz parlamentario del BNG Luís Bará consideró que el Gobierno de Alfonso Rueda está “agotado” y vive “un fin de ciclo” y sostuvo que su formación “está preparada” para ofrecer una alternativa para Galicia.

“Estamos ante un Gobierno agotado, de fin de ciclo que perdió pulso e impulso, que tiene un balance muy negativo y es un Gobierno absolutamente supeditado a la agenda del PP de Madrid”, dijo para asegurar que en el Pleno de esta semana de la Cámara gallega se podrá ver cómo los diputados gallegos reciben “instrucciones” para traer aquí el debate con la “estrategia de supervivencia” de un Feijóo “condenado al fracaso en su investidura”.

Preguntado por la fecha de las elecciones, Bará sostuvo que Rueda “convocará cuando le interese al PP” y a él mismo.

Además, sostuvo que el Bloque “está preparado y tiene toda la maquinaria a punto para ofrecer a la sociedad gallega una alternativa de futuro”. “El BNG va a por todas para conquistar la hegemonía social y la Presidencia de la Xunta”.