Primeros 100 días de Alfonso Rueda en la Xunta: El presidente y sus conselleiros repasan medidas en un distendido acto

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, llegará a los 100 primero días de su nuevo gobierno, que se cumplirán este lunes, con "el 100%" de los objetivos cumplidos. Por eso, ha animado a los suyos a "seguir así" y a "mantener el ritmo" durante los casi cuatro años que restan de un mandato que arrancó tras su primera mayoría absoluta conseguida en las elecciones del 18 de febrero.



El máximo mandatario gallego ha reunido este viernes en el Edificio CINC de la Cidade da Cultura, en Santiago, a cientos de altos cargos de la Administración autonómica en un acto que ha tenido por lema 'Galicia cumpre' y en el que él mismo y sus 12 conselleiros han sido los protagonistas para reivindicar medidas puestas en marcha en este tiempo.



Los 100 días, el oficioso periodo de cortesía que se le da a los gobiernos y al que el propio Rueda había dicho renunciar, se cumplirán este lunes, 22 de julio, al contarse desde la toma de posesión que se celebró el 13 de abril.



El acto ha tenido un tono más distendido al habitual, hasta el punto de que la intervención de la conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, se ha visto interrumpida por una sirena que le advertía de que se había pasado del tiempo que tenía tasado cada miembro del Ejecutivo.



Rueda, que ha accedido al edificio a ritmo de 'Friday I'm in Love', de The Cure, ha sido el último en hablar y ha confesado estar "orgulloso" de lo conseguido en estos 100 días y del trabajo de su equipo: "Podemos decir con orgullo que cumplimos el 100% de lo que dijimos el primer día".



El presidente ha destacado la "honestidad" con la que se trabaja en la Xunta, lo que permite hablar del "valor de la palabra dada", algo que "marca la diferencia" con "otros y otras". En este sentido, ha subrayado cómo los empresarios y los emprendedores, que son "los que arriesgan su dinero", saben que en el Gobierno gallego son "fiables".



"Es un valor cada vez más raro y necesario. Saben que no vamos a cambiar de un día para otro ni a estar pendientes de socios. Si decimos que lo vamos a hacer, lo hacemos. Toda España sabe que aquí no hay que sorpresas, por lo menos no desagradables. Aquí hay mucho trabajo, mucha estabilidad, que así es como se avanza. En Galicia somos de fiar y tenemos que seguir siendo de fiar", ha proclamado.



En palabras de Rueda, el programa que presentó el PP para las autonómicas era "muy ambicioso". Una vez ya tiene "hechos" los deberes de los primeros tres meses, ha animado a todos los presentes a cumplir las "casi 900 medidas" que incluía aquel documento: "La gente nos votó porque dijimos que íbamos a hacer todas esas cosas".



Por tanto, el presidente les ha pedido continuar todo ese trabajo, que en ocasiones --ha ironizado-- se consigue con "alguna discusión" con la Consellería de Facenda, y aportar "nuevas ideas y frescura" para "no oxidarse".



"Las cosas que están hechas están bien, pero mucho mejor es saber que queda mucha tarea por delante. Pido que se se mantenga este ritmo". Para ello, ha reclamado continuar con un "clima de unidad", que en otros gobiernos "no es nada común"; así como tener "los oídos y ojos bien abiertos" y "mantener los pies en la calle".



"Si hicimos esto en 100 días, si seguimos así, seremos capaces de hacer grandes cosas en cuatro años. Y si hacemos grandes cosas, haremos exactamente lo que la gente espera que hagamos cuando nos dio la confianza. A seguir así, me siento muy orgulloso. Muchas gracias", ha concluido el discurso del presidente, entre aplausos de los cientos de personas allí congregadas.



Rueda ha mencionado algunas de las principales medidas impulsadas en este período, pero los detalles los habían ofrecido ya, uno a uno, los integrantes de su Ejecutivo, que además han tenido palabras de ánimo para sus compañeros y para el jefe.



El conselleiro do Mar, Alfonso Villares, ha sido el primero en tomar la palabra y ha mencionado el nuevo plan de acción marisquero 2024-2025, que tiene ya movilizados los "primeros millones". "Nuestro barco va con buen rumbo y no va a haber tempestad que pueda con nosotros", ha añadido.



La titular de Medio Rural, María José Gómez, una de las caras nuevas del Gobierno gallego, ha dicho que el color "verde" de Galicia debe ser "productivo y cuidado". Así, ha sacado pecho la puesta en macha del primer polígono agroforestal, en Oímbra, al que seguirá el de Cualedro.



Por su parte, el conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, ha reivindicado el diálogo social y las medidas para "atraer talento". Con este objetivo, ha destacado que la Xunta puso en marcha ayudas para la contratación, especialmente de mujeres y menores de 30 años, y la herramienta 'EMI', que apoya la labor de las oficinas de empleo con inteligencia artificial.



El conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, ha destacado la constitución de una red de dinamización del sector y, citando a Álvaro Cunqueiro, ha deseado que la cultura y el idioma gallegos "duren, por lo menos, mil primaveras más".



También como nuevo integrante de la Xunta, el máximo responsable de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ha subrayado la compra de las vacunas intranasales para niños contra la gripe --se empezarán a poner en septiembre--, el impulso a los cribados de cáncer de próstata y de pulmón, y a la posibilidad de que mujeres de hasta 45 años puedan someterse a la reproducción asistida.



La titular de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, ha situado los "hitos claves" de contar ya con 375 inmuebles en construcción, con ese objetivo de llegar a 8.000 al concluir el mandato, así como los avances en las autovías Tui-A Guarda y Nadela-Sarria.



Por parte de Facenda e Administración Pública, Miguel Corgos ha reivindicado que ya está en exposición pública el texto de la "pionera" ley de inteligencia artificial para garantizar un "uso seguro y ético", mientras que está ya anunciada la bonificación de impuestos a las herencias de familiares colaterales de hasta 25.000 euros.



La conselleira de Economía, Industria e Innovación, María Jesús Lorenzana, se ha parado en dos líneas "disruptivas": la presentación de los dos planes directores para la automoción y el naval, y la cesión gratuita hasta ocho años de 500.000 metros cuadrados de suelo empresarial.



En Política Social e Igualdade, Fabiola García ha resaltado que ya están listas las primeras 240 plazas públicas en las residencias donadas por Amancio Ortega en Santiago y Lugo. A esto ha sumado la gratuidad de las escuelas infantiles puesta en marcha en el anterior mandato para asegurar que, en Galicia, "cada persona es libre de decidir dónde pasar cada etapa de su vida".



En esta línea, el conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, se ha referido a una de las medidas estrella: la gratuidad de las primeras matrículas universitarias. Esto garantiza que en la Comunidad hay enseñanza gratuita "desde que se entra en una escuela infantil" y "hasta que se se sale de la universidad".



La titular de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, ha desvelado que todos los miembros del Gobierno gallego tienen mascotas y ha animado a la ciudadanía a adoptar alguno de los más de 5.000 perros y gatos que hay en los refugios gallegos con las ayudas que ha aprobado la Xunta para ello.



El último, antes del presidente, ha sido el conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, quien se ha parado especialmente en sus competencias deportivas --ha llegado a mencionar a las olímpicas Teresa Portela y Támara Echegoyen-- para destacar la remodelación del Estadio do Couto de Ourense y la inauguración de la parrte autonómica del parque acuático de Monterrei.