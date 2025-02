O PP esixe ao Goberno que aclare a súa postura sobre a instalación da fábrica de Altri

O senador do PP por Lugo, José Manuel Barreiro, formulará este martes unha pregunta no pleno da Cámara Alta para que o Goberno aclare a súa postura respecto a a instalación da fábrica de fibras téxtiles de Altri en Palas de Rei.

En concreto, Barreiro dirixirase ao ministro de Industria e Turismo, Jordi Hereu, para que explique “claramente” a posición do Executivo central, e así evitar “calquera tipo de interpretación”.



Os populares indicaron que no seu día xa formularon preguntas para saber se o Goberno de Pedro Sánchez comparte a opinión do secretario xeral dos socialistas galegos, José Ramón Gómez Besteiro, que asegurou que o proxecto de Altri non cumpría os requisitos para recibir axudas europeas.

Tamén a vicepresidenta segunda e líder de Sumar, Yolanda Díaz, oponse á instalación desta planta en Galicia.



Nunha resposta oficial por escrito, o Goberno dixo que a avaliación que faga Industria de calquera proxecto que se presente esixirá o cumprimento da normativa española e europea, reivindicado que o Executivo traballa para favorecer a atracción de novos proxectos industriais de alto valor engadido que cumpran de forma estrita a normativa ambiental e a lexislación en materia de axudas e subvencións estatais e europeas.



Respecto diso, Barreiro indicou que o que vén dicir o Goberno é que, “calquera proxecto debe cumprir a normativa e a lexislación vixente”.

“Desde o PP sempre defendemos que teñen que ser os técnicos os que determinen se cumpren ou non coa normativa. No caso de cumprir estritamente os requisitos que recolle a normativa aplicable, as administracións deberán apoiar o proxecto, se non, non”, sentenciou.

Para el, basear o apoio ou non dunha administración pública a un proxecto en base a criterios doutro tipo, como ideolóxicos, sería “prevaricar”.