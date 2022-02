Pontón propone a PPdeG y PSOE pactar más recaudación y tributos verdes en la financiación sin concierto económico

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón (Sarria, 1977), arranca 2022 con la financiación autonómica como asunto "fundamental", una postura que las fuerzas políticas negociarán ahora tras una comisión parlamentaria 'ad hoc'.





En este contexto, el Bloque "va a lanzar una iniciativa" a PPdeG y PSdeG con una propuesta que permita recaudar más fondos y establecer tributos propios, con impuestos 'verdes' o a empresas que producen en el territorio gallego pero tienen su sede fuera de la comunidad.







"Nosotros tenemos una posición muy clara, nuestra alternativa sería un concierto económico y poder tener la llave de nuestros recursos aquí, pero también sabemos que en el debate concreto que se va a producir esa no va a ser la cuestión que tenga la mayoría parlamentaria", ha reconocido Pontón, en una entrevista concedida a Europa Press, por lo que el Bloque hará una propuesta para que "Galicia vaya con toda la ambición a defender que hay que caminar hacia la soberanía financiera e ir dando pasos en esa dirección".





"¿Cómo?, pues hay que reclamar que el sistema de financiación tenga una mayor capacidad de financiación y avanzar hacia una mayor capacidad para generar tributos propios", ha expuesto.





En esencia, "una propuesta que empiece a romper con ese centralismo financiero y apueste claramente por que haya más recursos". Y a la pregunta de si renunciando al concierto económico, contesta: "Nosotros no renunciamos al concierto, que lo vamos a presentar al debate, pero acompañado de propuestas para cambiar el marco actual. No todo se consigue en un día, es un debate de fondo, pero podemos caminar en esa dirección".





Sobre el terreno económico, mantiene su "apuesta" por una reindustrialización, por la ciencia e innovación, y por una "transición energética" que no suponga "mantener los elementos más perversos del sistema". Los parques eólicos "tienen que ser respetuosos con el medio rural, con el medio ambiente y dejar beneficios en Galicia", ha dicho, y ha juzgado "lamentable" que "los que permitieron que se parasen las cubas, vengan ahora a hacer este tipo de chantajes" sobre la instalación de eólicos: "Están engañando a los trabajadores y el tiempo pondrá a cada uno en su lugar".





Lo dice, apoyándose en que "es imposible" que "ningún parque que empiece a tramitarse ahora esté en funcionamiento para suministrar a Alcoa cuando tenga que reiniciar las cubas". "Me parece el colmo, porque se está usando la desesperación de miles de trabajadores de A Mariña para seguir favoreciendo al lobby eléctrico", ha sostenido, antes de insistir en que PP y PSOE tendrían que apoyar "la tarifa eléctrica" gallega.





18 AÑOS EN EL PARLAMENTO

"Tocaré mejor o peor, pero 'pandereteira' siempre seré", aclara, al ser apelada por esta faceta de su biografía en tiempo verbal pasado. La líder nacionalista cumple este 7 de febrero 18 años como diputada, una mayoría de edad que recientemente le recordó, con reproche, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo. Sobre ello, Pontón se pregunta "si lo único que tiene que decir" de ella es que "tiene experiencia política y la confianza" de los gallegos.





También se pregunta "por qué" le "critica" a ella, pero "no a miembros de su partido, como el presidente del Parlamento, diputado desde el año 1997, o a uno de sus presidentes provinciales (Diego Calvo), diputado desde 2003". "O que se mire en el espejo, porque yo iba al instituto cuando él ya estaba viajando en coche oficial y jugando a privatizar la sanidad pública", ha contestado.





En este 2022, se cumplen, además, 40 años de la fundación del BNG en el frontón de Riazor, un aniversario del que apenas ha avanzado que "va a haber una conmemoración, en la que se dará voz a las personas que fueron protagonistas". "Y no puedo adelantar más", zanjó la líder del Bloque, quien se ratificó en que la formación está en su momento "más transversal", algo que "no" tiene que "demostrar" el Bloque, sino que "lo demuestra la ciudadanía cuando vota".





Tras pasar en cinco años de ser cuarta fuerza política a segunda, subraya que la política exige "coherencia". "Y coherencia es ser fiel a lo que prometes a la ciudadanía", ha manifestado, un reproche que ha lanzado a los socios del Gobierno por no haber usado la "mayoría de la investidura" para "derogar la reforma laboral del PP".





"Y en este sentido, nosotros tenemos una responsabilidad muy grande en Galicia, que es demostrar que no solo hay otra forma de entender Galicia, sino otra forma de entender la política: que vamos a decir lo que podemos hacer y que lo que prometamos, lo vamos a cumplir, me parece básico y de las urgencias democráticas en este momento de auge de movimientos xenófobos y extremistas que son un problema para la democracia", ha comprometido.





Y bajo su máxima de "no dar nada por hecho", Pontón ha dicho que el BNG "tiene que seguir trabajando para que toda la gente que confió, lo siga haciendo y que otros sectores miren para el nacionalismo como su alternativa". Pontón ha afirmado que el Bloque seguirá "ampliando" su base: "Y hay personas que estuvieron en otros proyectos políticos, a lo mejor de corte más estatal, que en este momento tienen muy clara que la referencialidad en Galicia es BNG; y espero que en esa línea podamos seguir afianzando y ganando a personas de esos ámbitos".





El siguiente "reto" electoral serán las municipales. "Tenemos que dar un gran salto adelante en nuestra representación y en el número de alcaldías", ha fijado, al respecto de lo que ha asegurado que por el momento no se están abordando candidaturas. Sobre dos "emblemáticas" (Carballo y Pontevedra), ha visto "con muchas ganas tanto a Evencio (Ferrero) como a (Miguel Fernández) Lores" y ha sostenido que su "preocupación (la de ellos) no está tanto en si van a ser o no candidatos, sino en cerrar este ciclo y conseguir los objetivos tan ambiciosos marcados".





Con propuestas para este periodo como una proposición de ley de residencias, el BNG también prepara una iniciativa legislativa para "blindar por ley" derechos sanitarios como la atención médica en la primaria, un texto en proceso "embrionario" que se está abordando con todos los sectores implicados. "No vamos a permitir que siga demoliendo la sanidad", ha avisado.





Pontón pide "no minimizar el impacto" de ómicron en la salud y advierte del "sufrimiento de las familias" para la conciliación en toda la pandemia. Defensora de una "baja laboral" para atender a personas dependientes, ha remarcado que "hay que avanzar en una sociedad que ponga en el centro los cuidados y los valorice".





Con la mirada en el 8 de marzo, Pontón ha señalado que el "feminismo nunca fue uno, siempre fue plural", pero ha sido "rotunda" al rechazar la "mercantilización" de la mujer. "Con todo, no creo que tenga que ser una fecha en la que busquemos polemizar entre diferentes visiones, sino que tiene que ser una fecha para la igualdad de las mujeres", ha remarcado.





Sobre el éxito de Tanxugueiras y su "arrase" entre el público, ha querido zanjar la polémica en el plano político en cuanto al festival, pero sí se ha dirigido a la Xunta y a las televisiones públicas para que den "más apoyo" a los artistas y "más espacio a la lengua y cultura" propias, incluido en el Xacobeo.





Y ante la disyuntiva "flauta o pandereta" en los colegios, contesta: "Es compatible". "Hay asignaturas de música" que, a su juicio, también deberían "poner en valor la tradición y modernidad". "Y sobre todo, del orgullo de tener lengua y cultura propias, una riqueza que tenemos y que tenemos que preservar y que, además, es un activo frente a la intolerancia", ha sentenciado.