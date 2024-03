Pedro Blanco rechaza compensar a Galicia por el retraso de los Avril y no ve "cual es el daño real"

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, ha descartado este martes compensar a la comunidad por el retraso en la puesta en marcha de los trenes Avril, como pide la Xunta, alegando que más allá del "daño moral", no detecta "exactamente cual es el daño real" y apuntando que la reclamación de daños y perjuicios a Talgo se hace desde el Ejecutivo central como parte "de un contrato".



Así lo ha dicho, en respuesta a preguntas de los medios, a raíz de la carta enviada este lunes por la conselleira de Infraestruturas e Mobilidade, Ethel Vázquez, al ministro de Transportes, Óscar Puente, pidiéndole, entre otras cosas, medidas para compensar a los gallegos "por este nuevo retraso y este nuevo agravio", tras confirmarse que los trenes no estarán en circulación este primer trimestre.



Pedro Blanco ha recordado que el Gobierno, como parte del contrato con Talgo, ha "instado un procedimiento de reclamación de daños y perjuicios" a la empresa por "incumplimiento de contrato", una reclamación que "es dinámica", ha dicho, dado que "cuanto más se atrasen" en la entrega, mayor será la cuantía.



Sin embargo, ha descartado que esta compensación pueda dirigirse también a Galicia, toda vez que no es parte de este contrato, y que "no existe" un modo de compensación de "un daño genérico". "No veo exactamente cual es ese daño, entre comillas, real, más que ese mal a los ciudadanos que está atrasando la posibilidad de poder viajar en esas nuevas máquinas", ha dicho el delegado, que se ha referido a este como un "daño moral".



Aunque Pedro Blanco ha admitido que el retraso de Talgo en la entrega de las máquinas causa "un problema a los ciudadanos", ha asegurado que la Xunta y el PP "no son los más indicados" para hacer esta reclamación, apuntando "el daño que se lleva generado con el retraso de la llegada del AVE a Galicia desde 2012", algo que "no tiene parangón ni es comparable".



Teniendo en cuenta la petición de la conselleira, Pedro Blanco ha dicho que "deberían tener compensación todos los retrasos" desde "el año 2012" y "hasta que Pedro Sánchez trajo el AVE a Galicia.



Sobre los trenes Avril, el delegado del Gobierno ha asegurado que Talgo "defraudó" al Ejecutivo central, que "estaba absolutamente convencido" de que las maquinas estarían "inmediatamente" y funcionarían en el primer trimestre del año, algo que "se fue manifestado en todas las reuniones". Aunque ha rechazado precisar fecha, ha confiado que su llegada sea "antes de lo que estamos pensando".