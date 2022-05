Núñez Feijóo será elegido senador por Galicia el martes 24

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, será elegido senador por designación de la comunidad autónoma de Galicia el martes 24 de mayo por la tarde, en un pleno extraordinario del parlamento gallego que se iniciará a las 16 horas, antes de la sesión ordinaria.





Junto con Núñez Feijóo también será designado senador el vicesecretario de Organización Territorial del PP, Miguel Tellado, en una votación en la que contarán con el apoyo del PPdeG, el grupo mayoritario en la Cámara gallega, pero no con los de la oposición, PSdeG y BNG, que no están de acuerdo con esta elección y no la van a apoyar.





La votación para la elección de los nuevos senadores, en sustitución de Juan Serrano y Elena Muñoz, es en urna a través de una papeleta en la que los diputados tendrán los dos nombres propuestos con las casillas correspondientes para marcar su apoyo o dejarlas en blanco, lo que previsiblemente harán los grupos de la oposición.





La viceportavoz parlamentaria del BNG, Olalla Rodil, ha manifestado en la rueda de prensa tras la Junta de Portavoces de este miércoles que la designación de Núñez Feijóo y Tellado como senadores es "un ejemplo más del uso partidista que el PP hace de las instituciones".





La designación como senador por la comunidad autónoma supone la responsabilidad y obligación de representar los intereses de los gallegos y "no servir para ahorrar un par de salarios al PP que es lo que van a hacer", ha reprochado.

También el portavoz parlamentario del PSdeG, Luis Álvarez, ha criticado que esta designación "obedece a intereses del PP y no de la comunidad autónoma", ya que considera que este cambio de senadores responde a la "necesidad de un encaje orgánico" de este partido a nivel estatal para que Núñez Feijóo y Tellado "tengan un puesto político en el Senado" y no a una mejor defensa del territorio al que representan.





Por contra, para la viceportavoz parlamentaria del PPdeG, Paula Prado, Núñez Feijóo será un representante de Galicia en el Senado "más que avalado" por los votos de los gallegos, que hace dos años volvieron a darle la mayoría absoluta para gobernar, por lo que considera que es el "mejor" para cumplir esta tarea en la Cámara alta.