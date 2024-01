Kyliam es el primer bebé gallego de 2024

Un niño llamado Kyliam ha sido el primer bebé gallego de 2024 nacido justo a medianoche en el hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo.



El parto se produjo a las 0:00 horas y el bebé pesó 3,42 kilogramos, según informa del Servicio Gallego de Salud en un comunicado.



Los padres de Kyliam, el primer gallego de este año, son una pareja primeriza de Gondomar (Pontevedra).

Jenny Gallego, la madre de Kyliam, el primer bebé de 2024 nacido en Vigo, ha reconocido este lunes a EFE que no pensó "en las uvas": "La campanada final fue tenerlo".

Jenny ha asegurado que todo fue "superbien" y no se enteró "de nada": "Me ayudó mucho la epidural así que de maravilla", ha relatado. No pudo tomar las uvas ni pensó "en comerlas tampoco" mientras daba a luz: "La campanada final fue tenerlo", ha continuado. La abuela materna, Mari Carmen Álvarez, ha detallado que es su cuarto nieto y ahora toca "trabajar" para sacarlo adelante.



Como su hija ingresó a las 17.15 horas pensó que lo tendría sobre las 19 horas, pero cuando vio que se acercaba la medianoche pensó en esperar al año nuevo.



"Dijimos que espere dos minutos y así sale a las 12, y así fue, y todos felices y contentos", ha concluido.



El segundo nacimiento se produjo a las 0:10 horas en el hospital Teresa Herrera de A Coruña, de una niña de 2,64 kilos llamada Paula, hija de Corina.



El tercero fue otra niña, Gabriela, ya pasados 52 minutos de la una en el hospital clínico de Santiago de Compostela, con un peso de 2,59 kilos.