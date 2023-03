Galicia registrará entre abril y junio una temperatura "superior a la normal", según la predicción de la Agencia Española de Meteorología avanzada por el meteorólogo de la delegación en la comunidad autónoma, Rafael Sánchez.



En rueda de prensa, ha explicado que la previsión es que haya "unas temperaturas un poco más altas de las normales" y que el trimestre sea "lluvioso". "Entre normal y húmedo", ha apostillado.



No obstante, ha precisado que de cara a la Semana Santa no se puede hacer un "pronóstico de detalle" al quedar todavía quince días. "Hasta la semana anterior no habrá pronósticos detallados", ha apostillado.



En cuanto al balance del invierno, ha explicado que ha sido "húmedo y cálido" con "0,9 grados por encima de la temperatura media normal de la estación". En el caso de diciembre, ha sido "muy lluvioso y muy cálido".



"El tercero más cálido de la serie desde 1961, solo superados por 1989 y 2015", ha expuesto. Además, ha señalado que fue "muy lluvioso" al caer "un 150% de la precipitación normal del mes".



Sobre enero, ha indicado que fue también "muy lluvioso" aunque "normal" en cuanto a temperatura, mientras que en el caso de febrero fue "muy seco", con las temperaturas "más bajas" registradas a final de mes.



"El 28 de febrero se llegaron a medir -9º en el interior de Galicia; en cambio, una semana antes, el 17, hubo las temperaturas más altas del invierno, llegamos a 25º en Ourense o Ribadavia", ha citado como dato.



INVIERNOS CÁLIDOS

Por otra parte, ha explicado que los últimos cinco inviernos han sido "cálidos", estando el del año pasado entre los más cálidos. "Es un índice claro de que la temperaturas están subiendo, es el séptimo invierno más cálido de la serie", ha añadido.



En cuanto al balance hídrico, ha señalado que EN el noroeste peninsular se está "por encima de la media". "En Galicia salimos del verano en una situación de déficit considerable de precipitaciones".



Sin embargo, ha añadido que "en invierno, desde el punto de vista meteorológico, se puede decir que ha terminado la sequía". Además, ha apuntado que este año se lleva "más del doble de borrascas importantes que el año pasado".