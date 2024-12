Galicia e a Bretaña francesa estudan accións en defensa do da súa pesca

O conselleiro do Mar, Alfonso Villares, mantivo un encontro, no marco dunha axenda de contactos en Bruxelas con motivo das negociacións de Totais Admisibles de Captura (TAC) e cotas para o ano 2025, co vicepresidente de Mar e Litoral da Bretaña francesa, Daniel Cueff, con quen estudou accións conxuntas en defensa do sector pesqueiro.



Segundo informou a Xunta nun comunicado, o titular de Mar destacou os intereses comúns de ambas as rexións marítimas europeas e atlánticas, de forma que reivindica as alianzas entre comunidades costeiras como unha ferramenta para garantir a soberanía alimentaria e afianzar o consumo de peixe.



Igualmente, analizaron a importancia da formación como elemento esencial para a substitución xeracional na actividade pesqueira e buscar ferramentas que poidan desenvolver proxectos comúns, como intercambios entre alumnado das rexións.

“O responsable bretón trasladou a súa vontade de visitar Galicia na próxima primaveira para continuar afianzando nas relacións bilaterais e liñas de colaboración, así como coñecer de preto os proxectos que se realizan desde o Cetmar ou o modelo de xestión que impera nas lonxas galegas”, explicou o Executivo autonómico.



Ambos mandatarios acordaron a posibilidade de redactar unha memoria de entendemento que recolla as diferentes propostas que favorezan o crecemento de ambos os territorios como punto de partida.



Villares continúa cunha intensa axenda de encontros informais con responsables comunitarios, do sector e doutras rexións co obxectivo de avaliar e seguir con atención os avances nas negociacións entre os ministros de Pesca da Union Europea.

O pasado luns, con motivo destas negociacións, o conselleiro apelou á responsabilidade do Ministerio de Pesca para conseguir unha reformulación da proposta exposta polo Consello Internacional para a Explotación do Mar (ICES), que inclúe importantes rebaixas nos límites de capturas da pescada, do xurelo ou da xarda. Se se mantén o recorte previsto polo ICES, situado nun 28%, supoñería unha perda de ingresos de 73,9 millóns de euros para a economía galega, estima.



A Xunta avoga por rexeitar os acordos da Unión Europea co Reino Unido pola pescada e con Noruega pola xarda.

Ao mesmo tempo, considérase incoherente que o TAC do abadexo corríxase para 2024 en base á sentenza da Tribunal de Xustiza da Unión Europea e vólvase a propoñer un recorte para 2025 só cos datos biolóxicos.