Galicia la comunidad con más fallecidos por ahogamiento en lo que va de año

Galicia se sitúa como la comunidad autónoma española que más fallecidos por ahogamiento en espacios acuáticos ha registrado en lo que va de año, con hasta 20 muertes entre enero y abril.

Así se desprende de los datos hechos públicos este miércoles por la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo, que indica que solo en el cuarto mes de 2024 se perdieron cinco vidas en estas circunstancias en Galicia.

En el conjunto de España, han fallecido por ahogamiento no intencional en los espacios acuáticos en lo que va de año 104 personas. Desde la Federación han advertido de que, mientras el pasado año, se alcanzó el centenar de fallecimientos el 19 de mayo, este año se ha producido el 20 de abril, "lo que refleja la extraordinaria alza que se está produciendo esta anualidad".

A lo largo del pasado mes de abril perdieron la vida ahogadas 25 personas, la mayoría de ellas, 17, en playas. En el 48% de los ahogamientos no intencionales ocurridos el lugar no disponía de servicio de vigilancia en el momento del incidente y en 52% restante no procedía un servicio socorrista activo.