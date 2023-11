A Diputación, A Mesa e Correlingua colaborarán en iniciativas en prol do galego

A deputada de Normalización Lingüística da Deputación coruñesa, Soledad Agra, asinou un convenio de colaboración coa Mesa pola Normalización Lingüística e coa Agrupación Cultural Correlingua para o financiamento dos proxectos 'A liña do galego' e 'Na casa, na escola, bota a lingua fóra!'.



O obxectivo destes convenios é contribuír, desde a entidade provincial, "á normalización da lingua galega e fomentar o seu uso, mediante o apoio a iniciativas sociais normalizadoras, así como á existencia e difusión de contidos en lingua galega".



No caso da Mesa, a área de Normalización Lingüística da Deputación financia o 80% do programa 'A liña do galego', unha ferramenta que, por vía telefónica e tamén a través dunha App, ofrece á poboación "a posibilidade de avanzar no dereito para vivir en galego dunha forma sinxela e rápida".



Doutra banda, a entidade provincial apoia o Correlingua no seu obxectivo de incentivar o uso oral do galego e a súa normalización como medio de comunicación habitual entre os mozos.