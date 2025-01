O delegado do Goberno ve “practicamente imposible” transferir as competencias en meteoroloxía a Galicia

O delegado do Goberno en Galicia, Pedro Blanco, sinalou que ve “practicamente imposible” que se transfiran, como tal, as competencias meteorolóxicas a Galicia.



“O feito de que, dalgún xeiro, substitúase directamente a Axencia Estatal de Meteoroloxía (Aemet), paréceme que non é posible xuridicamente”, afirmou o delegado do Goberno en Galicia, Pedro Blanco, nunha entrevista na Cadena Ser.



Neste senso, Blanco detallou que, na súa opinión, “é perfectamente posible” unha convivencia entre MeteoGalicia e a Aemet que é, esta última, unha “representante do Estado” nun contexto no que España forma parte dos organismos climáticos europeos.



“Polo tanto, paréceme que é algo absolutamente compatible, que poden ter as súas propias axencias nas comunidades autónomas, pero o que non podemos facer como Estado é renunciar a esas competencias”, subliñou.



Pedro Blanco destacou que é “practicamente imposible” que esa competencia se transfira como tal a Galicia. Con todo, o delegado amosouse partidario de compartir información, resultados e traballos entre as dúas entidades meteorolóxicas.



Tamén no ámbito de traspaso das competencias á comunidade galega, o delegado do Goberno na rexión amosouse convencido de que “se pechará” a transferencia do litoral.

Altri e os fondos europeos



En canto á concorrencia de Altri aos fondos europeos, o delegado do Goberno en Galicia sinalou que se “cumpre os requisitos”, do mesmo xeito que o poden facer outras empresas, sí que recibirá o diñeiro público.



“Altri é unha empresa e, polo tanto, vai ser moi esixente a verificación de que cumpre con todos os requisitos”, incidiu Pedro Blanco.



Para os fondos europeos, detallou, existen actualmente varios Perte abertos e do que pretenda obter os fondos Altri terá que acreditar “non só que cumpre cos requisitos ambientais e legais”, senón tamén a finalidade de concorrer a eses fondos.



Polo momento, Pedro Blanco indicou que “hai que esperar” a que, primeiramente, teña as “oportunas licenzas” da Xunta de Galicia e, a continuación, verase “ cal é a resolución”.

Infraestruturas



No ámbito das infraestruturas, o delegado do Goberno amosouse “absolutamente confiado” que a estación intermodal de Santiago de Compostela estará finalizada antes de Semana Santa.



Así mesmo, en referencia á autovía AP-54, Santiago-Lugo, Blanco avanzou que a finais deste mes de xaneiro estará dispoñible o tramo Pas-Melide e o tramo Melide-Arzúa “estará finalizado” durante este ano.

“Polo tanto, a finais de 2025 a autovía estará operativa na súa totalidade”, esgrimiu.

Primarias do PSdeG



A finais de marzo o PSdeG celebrará as súas primarias e Pedro Blanco defendeu que, o actual secretario xeral do partido, José Ramón Gómez Besteiro, “concita a unidade, o traballo e o dinamismo” necesario.



“Dese congreso imos saír absolutamente reforzados e cunha carta clara para volver recuperar a Xunta a través dun goberno de progreso”, apostilou.



Do mesmo xeito, sobre que el sexa o candidato do partido socialista para Compostela, Blanco detallou que está, ao “igual que nos case 38 anos que leva afiliado ao partido socialista, para o que “lle pida”.