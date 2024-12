El conselleiro de Facenda revela que tuvo que negar a Feijóo bajadas de impuestos

El conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, ha revelado este domingo que tuvo que negar al anterior presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, bajadas de impuestos entre 2010 y 2012.

En una entrevista en Radio Galicia Cadena Ser, Corgos ha explicado que los presupuestos de la comunidad autónoma responden en primer lugar a "atender a los servicios públicos", luego a inversiones -este año ha señalado la vivienda como clave- y, por último, "si queda margen", a bajar impuestos para "ser competitivos en materia fiscal".

Según él, el año pasado se apostó por un "alivio fiscal" en "un momento de importante alza de los precios" y ahora los presupuestos del próximo ejercicio incluyen rebajas en sucesiones y "un paquete de medidas que intenta acompañar el fomento del acceso a la vivienda".

No obstante, ha reconocido que si el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, le pidiese una rebaja que descuadrase las cuentas, "tendría que decirle que los números no dan y que ese año no se puede proseguir con la senda de rebajas".

Preguntado por si tuvo que negar peticiones de bajadas a Alberto Núñez Feijóo, ha declarado que "por supuesto" que lo hizo entre 2010 y 2012, cuando él era director xeral de Orzamentos.

"No nos entraba en la cabeza rebajar ningún impuesto", ha detallado y ha dicho que debido a que no salían los números apostó por evitar que se resintiese "la financiación de los servicios públicos".

Aunque ha vinculado de forma directa la subida de impuestos con "recaudar más", también ha dicho que en ocasiones "una medida de baja" genera "mayor recaudación a futuro" porque, según él, "se dinamiza" el mercado en ese ámbito.

Sobre la ley de acompañamiento de los presupuestos, ha defendido que incluya numerosos cambios legislativos porque, de otra manera, cree que sería imposible modificar 51 leyes en un mismo año.

En cuanto a la tasa turística ha agregado que es autonómica porque "los ayuntamientos no tienen capacidad tributaria", pero ha apostado por que sea cada ayuntamiento "el que diseñe cómo debe ser" y el que decida "cómo se van a emplear esos recursos".

El Parlamento de Galicia acoge una comisión de investigación sobre los contratos de la Xunta en materia sanitaria, respecto a la que ha opinado que acuden las personas que tienen más información y ha añadido que siempre "se cumplió taxativamente con la ley" en todas las contrataciones, incluso en las que fueron de empresas de familiares de Núñez Feijóo, en las que dice que el criterio fue exclusivamente la prestación del servicio.

La oposición ha advertido sobre la posibilidad de acudir a los tribunales: "No me preocupa ni lo más mínimo", ha concluido.