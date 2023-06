Concentración en Galicia para denunciar la "pasividad institucional" ante el crimen machista de Oia

Cientos de personas se han concentrado en las principales ciudades de Galicia para denunciar “la pasividad institucional” ante el último asesinato machista, registrado este fin de semana en Oia (Pontevedra). En este caso, había denuncias y se había activado un procedimiento judicial con orden de protección, que no incluía pulsera de localización, medida que no se decretó porque no se solicitó formalmente, según aclararon fuentes judiciales.



Una de las concentraciones tuvo lugar en frente a la Audiencia Provincial de Pontevedra, en donde se dieron cita más de un centenar de personas para repudiar este asesinato, junto con algunas autoridades como el alcalde en funciones, Miguel Anxo Fernández Lores, o el portavoz del PP local, Rafa Domínguez.



Organizada por la Marcha Mundial das Mulleres, también en Lugo, de donde era originaria, se dio lectura a un manifiesto, en el caso de Pontevedra a cargo de Iria Rei, miembro de Galiza Nova, en el que se rezaba: “No queremos minutos de silencio ni luto, queremos justicia”.



Al recodar que con el feminicio de Ana Vanessa Senén se ha alcanzado la cifra de 70 mujeres asesinadas en Galicia desde 2010, la Marcha Mundial das Mulleres ha calificado en “papel mojado los mecanismos, fórmulas y leyes para proteger a las mujeres”.



El manifiesto también ha denunciado la “pasividad institucional que es cómplice de la violencia machista”. Y durante la concentración, se han coreado lemas como “denuncia activada, mujer asesinada” y “menos discursos y más recursos” o “nos queremos libres, pero nos queremos vivas”.



ASESINATO MACHISTA



El asesinato ocurrió a primera hora de la tarde del sábado, cuando el denunciado, un guardia civil que no disponía de arma reglamentaria (tras habérsele retirado después de una baja médica), se presentó en el acceso de un camping en Oia, donde trabajaba su expareja. Cuando la mujer salió le disparó y la mató, y salió huyendo.



El sospechoso fue localizado horas después en una zona forestal y, al verse cercado por agentes, se suicidó. El ayuntamiento de Oia decretó tres días de luto oficial y, a lo largo de este lunes, se han sucedido por toda Galicia concentraciones de repulsa por estos hechos.



La subdelegada del Gobierno en Pontevedra, Maica Larriba, explicó en las últimas horas que los agentes de la unidad de la Guardia Civil encargados de este tipo de casos intervinieron en un total de 56 ocasiones para proteger a la víctima, una de ellas “muy recientemente”.



En todo caso, según ha explicado, esto no quiere decir que el agresor incumpliera las medidas, sino que se trata de “seguimiento de la víctima para constatar que la persona condenada no está quebrantando la condena”, y aseveró que “en ningún caso” la víctima “ha estado desamparada”.



Con este, ya son dos los asesinatos machistas registrados en Galicia en este 2023, después de que un hombre fuera detenido en febrero pasado tras matar a su expareja en Baiona (Pontevedra) delante de sus hijos.