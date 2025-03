Centos de persoas despiden a alcaldesa de Lugo, Paula Alvarellos

O Concello de Lugo pechou a última hora da mañá deste lunes as portas do salón de plenos, onde se instalou o libro de condolencias pola morte da alcaldesa, Paula Alvarellos, acaecida na mañá do pasado sábado tras non poder superar unha crise cardíaca.



Centos de persoas achegáronse durante estes tres días ata o Concello para ofrecer o último adeus á que foi rexedora durante o último ano. Foi unha cola interminable de persoas de todas as idades e condicións, que esperaron durante as horas que estivo aberto para poder escribir a súa dedicatoria a Alvarellos e dar o pésame aos membros da Corporación, que estiveron permanentemente no Concello.

Misa institucional



Este non será o último adeus que se dará á alcaldesa, xa que o vindeiro luns, 10 de marzo, ás 12.00 horas, oficiarase unha misa institucional no seu recordo, na catedral de Santa María.

A cerimonia, prevista para a tarde de onte tamén nesta sede tivo carácter privado, destinada a unha despedida íntima da familia, aínda que estivo aberta para á cidadanía. A inhumación tamén será na intimidade.



Pola súa banda, o Concello de Lugo anunciou que celebrará un acto civil de homenaxe a Alvarellos, aínda se descoñece a data e o lugar onde levará a cabo. A cidade manterá ata hoxe o loito oficial decretado polo Concello, coas bandeiras de todos os edificios oficiais a medio mastro. Toda a programación municipal de Entroido quedou suspendida.

Recordo indeleble

Desta forma, Lugo dixo adeus a unha alcaldesa que deixa un recordo indeleble a nivel persoal, xa que é lembrada como “próxima, sempre alegre e moi traballadora”. A súa perda foi lamentada por todo a cidade.

Na tarde do sábado, centos de persoas asistiron ao minuto de silencio convocado ante a Casa do Concello. O delegado do Goberno, Pedro Blanco; o presidente da Deputación, José Tomé; o delegado da Xunta, Javier Arias; ou a conselleira de medio rural, María José Gómez, foron algunhas das autoridades que acompañaron á Corporación.



Entre os asistentes, alcaldes e alcaldesas de todos os partidos, antigos membros do Goberno local ou políticos históricos como o exministro José Blanco. Os que non puideron achegarse tamén enviaron as súas condolencias a través das redes sociais. Quen si asistiu ao Concello o domingo foi o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, xunto a representantes da política e da sociedade civil.

"Sacar adiante as cousas"

Pola súa banda, o rexedor en funcións de Lugo, Rubén Arroxo (BNG), asegurou que o Concello traballa “para sacar adiante as cousas” e para que o “proceso transitorio” fágase “da forma máis rápida posible”.

Precisou que o prazo legal para “a elección do novo alcalde ou alcaldesa finaliza o día 11 de marzo”. Antes de esgotalo celebrarase un pleno no que tomará posesión un novo concelleiro e se elexirá a un novo rexedor.