Este es el cartel definitivo del festival O Son do Camiño de Santiago

O Son do Camiño ha confirmado este martes el cartel de su edición de 2024 con los artistas J Balvin, Pet Shop Boys, Reels B, Ana Mena, Tom Odell y La Oreja de Van Gogh, que ya había adelantado por error Jared Leto, vocalista de uno de los grupos ya avanzados el mes pasado, Thirty Seconds To Mars.



De este modo, O Son Do Camiño avanza hacia su edición de 2024 sumando a las primeras confirmaciones - Green Day y Thirty Seconds To Mars- otros grupos internacionales y también artistas españoles como Arde Bogotá o Love Of Lesbian.



Entre las nuevas confirmaciones para esos tres días de música en vivo y en directo también destaca un escenario que “estará dedicado plenamente a la música electrónica en su más amplia definición”.



Un concepto que amplía las miras del festival gallego y que lo lleva a un nivel superior en cuanto a ampliación de estilos y programación con Trym, Vitalic (Live), Patrick Mason, Tiga, Âme, Henrick Schwarz y Kalte Liebe, Ben Hemsley, Daria Kolosova, Parkineos, Viviana Casanova, Héctor Llamazares, Cristina Tosio, Tony Varga, Bárbara Lago, Richi Risco y Karras Martínez.



O Son do Camiño agotó en apenas unas horas las decenas de miles de abonos que la organización puso a la venta el mes pasado mientras que los últimos abonos saldrán a la venta mañana miércoles 20 de diciembre.